12 mag 2021 13:55

PEP AND THE CITY – GUARDIOLA CONQUISTA IL TERZO TITOLO DI PREMIER IN 4 ANNI. “CORRERE MENO, IN ALLENAMENTO NON ESAGERARE” - IL "TELEGRAPH" ANALIZZA I PUNTI CHIAVE DELLA VITTORIA DEL CITY. DALLA CULTURA DEGLI ZERO ALIBI ALLA TRASFORMAZIONE DI CANCELO IN GIOCATORE TOTALE FINO ALLA RICHIESTA DEI “1.000 PASSAGGI” A PARTITA, COME SEGNO DEL CONTROLLO CHE SI ASPETTAVA DAL CITY…