Pep Guardiola è tornato in Italia […] per presenziare a “Che Tempo Che Fa”, storico programma di Fabio Fazio, in onda sul Nove. E l’allenatore del Manchester City non è solo: nella stessa puntata della trasmissione infatti è ospite anche un suo vecchio amico, quel Roberto Baggio con il quale ha condiviso un’esperienza al Brescia nel 2003. Il catalano ha giocato in Italia anche con la maglia della Roma ma non ha mai allenato nel Belpaese nella sua lunga e vincente carriera. […]

"Parlo così bene l’italiano grazie a De Gregori, l'ho imparato ascoltando le sue canzoni. “La Storia siamo noi” è la sua mia canzone preferita. Ma non l’ho mai incontrato. In Italia poi ho imparato prima le parolacce di tutto il resto".

"La prima volta che l’ho visto ho pensato: ‘Ma questo è il mio allenatore?!’. Era quando era andato a correre sotto la curva dell’Atalanta. È un allenatore di vecchia scuola, di pelle, di umorismo. La prima volta mi aveva detto che non mi voleva. Consiglio a tutti di muoversi, di spostarsi. Non avessi lasciato Barcellona, non avrei conosciuto Mazzone".

"Quando parlo di lui mi emoziono. Era il più forte, l’ho conosciuto che aveva un ginocchio che pareva una lavatrice. Mi sarebbe piaciuto giocare più anni con lui. Poverino, non si poteva muovere ed era il più forte. Posso solo immaginare nel suo prime... Poi è una persona solare. Roby ha conquistato l'ammirazione, non è soltanto il giocatore, è oltre... Non penso che in Italia ci sia un posto dove non lo si ama. Chiunque gli vuole bene, che sia interista, milanista, juventino ecc...Ogni volta che cercavo un uomo libero, lui era sempre lì, non so come facesse.

È stato un periodo bellissimo, vengo sempre in Italia e con piacere. A lui venivano concesse più cose ma era giusto così perché, come poi ho capito anche da allenatore, non si possono trattare tutti allo stesso modo. Ci sono giocatori che fanno eccezione come lui. Sono arrivato e lui era già lì. Mi ha accolto lui e gli altri al meglio. Giocavo in una realtà diversa, non mi sono mai pentito anche se eravamo una squadra di metà classifica. Quando si vinceva era una gioia. Era una squadra fortissima e ci divertivamo. Pensavo Roby fosse una stella, avesse un carattere particolare e invece era sempre solare"

“Prima devi conoscere un giocatore di questo livello per trarne il meglio. Stiamo parlando del giocatore più forte di tutti i tempi, forse è una mancanza di rispetto per Pelé, Maradona, lo so. In quel momento le stelle si sono allineate. Ma quello che ho visto da lui, questa continuità ogni giorno in allenamento e ogni tre giorni in partita per 15 anni... non ho mai più visto nulla di simile. Lo vedevo ogni giorno. Siamo stati fortunati a vederlo, succede una volta nella vita come con Tiger Woods o Michael Jordan. Messi era la grande bellezza".

“Devo riflettere, non ho ancora deciso. Ct dell’Inghilterra? No. Se avessi deciso, l’avrei già detto. Tutto può essere nella vita, tutto può succedere. Non so neanche io dove allenerò. Se Baggio mi fa da assistente, allora vengo in Italia. Dovessi venire in Italia dove andrei? Beh il Genoa è forte…”, scherza. […]

