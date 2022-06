PERCHÉ IL COMPAGNO DI CLASSE DI INFANTINO INCONTRAVA IL PM CHE ACCUSÒ BLATTER E PLATINI? LA RIVELAZIONE DELLA SÜDDEUTSCHE ZEITUNG SUL PROCESSO DI BELLINZONA ALL?EX CAPO DELLA FIFA E A LE ROI MICHEL – LA TEORIA DELLA DIFESA: SAREBBE PROPRIO INFANTINO AD AVER SPINTO LA PROCURA SVIZZERA AD INDAGARE E PROCESSARE PLATINI PER AVERE POI VIA LIBERA NELLA SCALATA ALLA FIFA. DOMANI LA TESTIMONIANZA DELL’EX CAPO DELL’UFFICIO ECONOMICO DELLA FIFA MARKUS KATTNER. IL CASO DEI 2 MILIONI DI FRANCHI…

Da ilnapolista.it

INFANTINO PLATINI

Domani è un giorno importante per il processo Blatter-Platini, in Svizzera. Perché potrebbe prendere una svolta e trasformarsi piano piano in un processo sulla Fifa di Infantino. La difesa ha ottenuto, con pochissimo preavviso, di poter ascoltare in udienza – domani, appunto – la testimonianza dell’ex capo dell’Ufficio economico della Fifa Markus Kattner. Testimonianza contro cui la Fifa si era battuta, appoggiata dalla Procura federale (BA). E’ un passaggio importante, scrive la Süddeutsche Zeitung, che sta seguendo quotidianamente il processo per una attenzione editoriale alle vicende di Gianni Infantino.

michel platini gianni infantino

Il caso dei 2 milioni di franchi pagati più o meno sotto banco da Blatter e Platini è solo un innesco, e rischia di accendere la miccia di un caso ben più ampio che potrebbe scoppiare tra le mani di Infantino. La teoria è ormai nota: sarebbe proprio Infantino ad aver spinto la procura svizzera ad indagare e processare Platini per avere poi via libera nella scala alla Fifa. Il sospetto è che ci sia stato Infantino dietro l’inchiesta della procura che ha tagliato fuori Blatter e Platini.

La Fifa e la Procura federale di Bellinzona si trovano davanti un dilemma strategico: la rapida indagine della Procura contro Blatter e Platini deve essere vista come il culmine dell’azione legale, ma al tempo stesso non deve portare davanti alla corte evidenze di “vicinanza” tra la BA di Lauber e la Fifa di Infantino.

BLATTER PLATINI 4

Nei resoconti della Süddeutsche spunta Rinaldo Arnold, avvocato cantone del Vallese ed ex compagno di scuola dell’attuale presidente della Fifa. Già l’8 luglio 2015 Arnold collabora con Lauber organizzando persino due degli incontri segreti successivi tra Infantino e il capo della procura, e vi prese parte lui stesso. Una domanda chiave è, scrive il giornale tedesco: cosa aveva da discutere Lauber con gli intimi di Infantino nel luglio 2015?

Il timore della Fifa è che Markus Kattner potrebbe smentire gran parte dell’impalcatura processuale allestita dall’accusa. Ed è strano perché Kattner è sempre stato vicino a Blatter. E fu avversario di Infantino. La procura e la Fifa dovrebbero essere interessati a farlo deporre, non il contrario…

michel platini gianni infantino michel platini gianni infantino