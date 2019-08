UN ALTRO AMERICANO A ROMA CHE SI METTE A FAR DANNI - AGGREDISCE E RAPINA UNA ESCORT: ARRESTATO UN INGEGNERE INFORMATICO DI 28 ANNI, LAWAL ADETOLA OLA, CHE HA FINITO LA SUA VACANZA ROMANA IN UNA CASERMA DEI CARABINIERI - DOPO CENA, UBRIACO, È ANDATO A CACCIA DI PROSTITUTE A VIALE MARCONI, FINENDO PER ASSALTARNE DUE, FRUGANDO NEL REGGISENO PER SOTTRARRE L'INCASSO. ''GUADAGNO 150MILA DOLLARI L'ANNO, NON HO BISOGNO DI RUBARE''. MA…