PERCHÉ MBAPPÉ NON È STATO CONVOCATO DALLA NAZIONALE FRANCESE PER LE PARTITE CONTRO ISRAELE E ITALIA? - L'ATTACCANTE DEL REAL MADRID STA ATTRAVERSANDO UN PERIODO COMPLICATO, DENTRO E FUORI DAL CAMPO - IL 25ENNE È ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE IN SVEZIA E NON SI È ANCORA INTEGRATO NEL SUO NUOVO CLUB: NON RIESCE A SEGNARE, MA HA ANCHE TURBATO GLI EQUILIBRI DELLA SQUADRA, PENALIZZANDO IL GIOCO DEI SUOI COMPAGNI...

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il "Corriere della Sera"

KYLIAN MBAPPE

Kylian Mbappé e Paris Saint Germain uniti nella disgrazia. Il divorzio non sta portando bene né al campione, in crisi al Real Madrid e in Nazionale, né al club, che è solo 25° nella classifica di Champions League. […] Cominciamo da Mbappé e dalla clamorosa (seppur temporanea) esclusione dalla Nazionale. Il coach Didier Deschamps ha deciso di fare a meno di lui per le partite di Nations League in casa contro Israele il 14 e contro l’Italia a San Siro il 17 novembre.

KYLIAN MBAPPE FUORI DA UNA DISCOTECA A STOCCOLMA

In occasione dei match precedenti era stato Mbappé a chiedere un po’ di riposo dopo un leggero infortunio; una pausa che però la stella del Real Madrid aveva usato per andare con gli amici a Stoccolma e passare due serate in discoteca al termine delle quali è stato accusato di violenza sessuale. Dal punto di vista giudiziario non ci sono novità, Mbappé si è sempre dichiarato totalmente estraneo ai fatti e in attesa dei risultati dell’inchiesta vale la presunzione di innocenza.

mbappè deschamps

Deschamps ha comunque deciso di non convocarlo, e il motivo potrebbe essere semplicemente sportivo: da mesi Mbappé gioca male. «Ho parlato con lui e ho preso questa decisione perché penso che sia meglio così — ha detto Deschamps in conferenza stampa —. Non ho intenzione di spiegare oltre la mia scelta. Posso dirvi due cose. La prima è che Kylian voleva venire. La seconda è che non sono i problemi extrasportivi a contare, perché la presunzione di innocenza esiste e deve esistere. È una decisione puntuale, che vale per queste due partite. Non voglio dire altro, è una mia scelta che rivendico».

ancelotti mbappe

[…] Il campione francese è in grande difficoltà anche in campo. Il Real Madrid attraversa una crisi profonda in campionato (ha perso in casa 4-0 il Clasico con il Barcellona) e in Champions League (sconfitto 3-1 sempre in casa dal Milan) anche per colpa di Mbappé: non solo non riesce a segnare, ma ha turbato gli equilibri della squadra penalizzando il gioco in attacco di Bellingham e di Rodrygo. […]

