PERCHE’ IL CALCIATORE DEL BOLOGNA PRIMAVERA E’ STATO PESTATO A SANGUE? CI SAREBBE STATA UNA LITE IN DISCOTECA E IL 19ENNE AVREBBE SEGNALATO ALLA SICUREZZA DEL LOCALE IL COMPORTAMENTO MOLESTO DEI CINQUE RAGAZZI DI ORIGINE MAGREBINA CHE LANCIAVANO CUBETTI DI GHIACCIO VERSO IL TAVOLO DEL CALCIATORE. QUANDO POI IL CALCIATORE È USCITO DAL LOCALE…

(ANSA) Un calciatore di 19 anni, che milita nella primavera del Bologna calcio, nella notte tra sabato e domenica è stato aggredito da un gruppo di cinque giovani davanti a una discoteca in via Maserati, in periferia a Bologna.

Lo riporta il Resto del Carlino. In base a quanto accertato dalla polizia, il giovane, che stava trascorrendo una serata con amici, avrebbe segnalato alla sicurezza del locale il comportamento molesto dei cinque ragazzi di origine magrebina, che si trovavano poco distanti. In base a quanto riferisce il quotidiano, avrebbero lanciato cubetti di ghiaccio verso il tavolo del calciatore che così ha chiamato gli addetti alla sorveglianza.

Quando poi il 19enne è uscito dalla discoteca per aspettare la madre che lo venisse a prendere il gruppo lo avrebbe raggiunto e aggredito: per lui 21 giorni di prognosi, ora il giovane è ricoverato all'Ospedale Maggiore. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Mobile e della Scientifica per eseguire i rilievi, chiarire l'accaduto e individuare i responsabili. (ANSA).