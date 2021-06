PERCHE’ LE DISCUSSIONI SUL PIÙ GRANDE TENNISTA DI TUTTI I TEMPI ESCLUDONO SEMPRE DJOKOVIC, COME FOSSE IL TERZO INCOMODO TRA FEDERER E NADAL? CON LA VITTORIA A PARIGI NOLE DIVENTA ANCHE L'UNICO GIOCATORE DELL'ERA OPEN AD AVERE VINTO ALMENO 2 VOLTE TUTTI E 4 GLI SLAM. HA IL RECORD ASSOLUTO DI SETTIMANE AL NUMERO 1 DELLA CLASSIFICA. CON IL SUO 19° SLAM SI AVVICINA A NADAL E FEDERER, FERMI A QUOTA 20. ESISTE PER LUI LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE IL GRANDE SLAM... - VIDEO

Marco Imarisio per il “Corriere della Sera”

E adesso come facciamo. Dove finiscono tutte le discussioni sul più grande di tutti i tempi che escludevano sempre Novak Djokovic, quasi come fosse l'intruso o il terzo incomodo nella storia d'amore tennistica tra Roger Federer e Rafa Nadal. Il campione serbo vince il suo secondo Roland Garros e il suo 19° Slam battendo l'esordiente Stefanos Tsitsipas.

E lo fa compiendo un'altra impresa, rimontando da due set a zero, quando tutti avevano ormai pronto l'articolo celebrativo del primo Next Gen capace di abbattere uno di quella irripetibile Santa Trinità. C'era molto più di un singolo Slam in palio, oggi. Lo dimostra il fatto che il pubblico era quasi tutto contro di lui, come accade quasi sempre, e si sentivano urlare i nomi del re svizzero e dello spagnolo.

Dovremmo conoscerlo, eppure ogni volta Djokovic stupisce. Per quella capacità di non considerarsi vinto, andando contro la logica e l'anagrafe. Per il modo incredibile in cui alza il proprio livello quando ha le spalle al muro, senza più alcun margine di errore. L'età avrebbe dovuto concedere i favori del pronostico sulla lunga distanza al giovane greco, consigliando invece una faccenda il più breve possibile per Djokovic.

Dopo aver perso un primo set durato 68' ed essere stato dominato nel secondo, per lui si era avverato il peggior scenario possibile. Un microfono lasciato acceso a bordo campo ne rivelava il respiro pesante. Appena il caso di ricordare che venerdì notte aveva scalato il monte Everest battendo Nadal sulla terra rossa. Sembrava finita. Poi c'è stato quel gesto, all'inizio del terzo set.

Quando Djokovic agita la racchetta con un gesto di sobria esultanza, significa che è di nuovo in missione. Le speranze di Tsitstipas si sono spente in quell'istante, mentre il suo avversario come per incanto ritrovava la profondità dei colpi, come era avvenuto contro Musetti. Il serbo è il primo dal 2004 a vincere una finale Slam dopo essersi trovato sotto di due set. E il primo dell'era Open a uscire per due volte nello stesso torneo da una buca così profonda. Ma questo è quasi un dettaglio.

Con questa vittoria, Djokovic diventa anche l'unico giocatore dell'era Open ad avere vinto almeno due volte tutti e quattro gli Slam. Ha sconfitto ancora Nadal al Roland Garros. Ha battuto Federer a Wimbledon, in tre finali. Nei confronti diretti possiede un record positivo contro entrambi. Ha il record assoluto di settimane al numero uno della classifica. Con il suo 19° Slam si avvicina a Nadal e Federer, fermi a quota 20.

Stanno per arrivare Wimbledon e lo Us Open, che non lo vedono certo sfavorito. In teoria, esiste per lui la possibilità di realizzare il Grande Slam. Il dibattito sul più grande di sempre non troverà mai una risposta, legato com' è a considerazioni estetiche e all'importanza rappresentata da un giocatore nella sua epoca. Così come quello sul più grande sportivo in assoluto. Ma sul nome del tennista più forte della storia iniziano a esserci pochi dubbi.

