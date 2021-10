PERCHE’ WANDA NON SE LA PRENDE CON ICARDI INVECE CHE CON LA CHINA SUAREZ? SELVAGGIA: "QUESTO CONTINUO DARE DELLA PUTTANA ALLA PRESUNTA AMANTE DEL MARITO SU UN ACCOUNT DA 9 MILIONI DI FOLLOWER È UNO DEI GESTI PIÙ DISEDUCATIVI CHE UNA DONNA CON QUEL SEGUITO POSSA FARE. WANDA DAVVERO PESSIMA. NON HO LETTO UN INSULTO ALL’EX COMPAGNO. FAI LA DONNA LIBERA, EMANCIPATA, MANAGER DI TE STESSA E PURE DEL TUO COMPAGNO MA RESTI SEMPRE NEGLI ANNI ‘20..."

Dall'account facebook Selvaggia Lucarelli

Mi interessa abbastanza poco capire la dinamica che ha scatenato la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, se lui abbia tradito o ci fossero solo scambi di messaggi con la modella argentina China Suarez. Però una cosa la voglio dire: questo continuo dare della puttan alla presunta amante del marito su un account da 9 milioni di follower (anche oggi), con alternanza di foto di figli piccoli e famigliola da favola, è uno dei gesti più diseducativi che una donna con quel seguito possa fare.

Non ho letto un insulto all’ex compagno, in compenso, perché il messaggio sottinteso è: lei è una puttan, tu ora -vittima della ammaliatrice- devi sudare un po’ perché ti faccia rientrare in casa. Davvero pessima. Per quel che mi riguarda solidarietà a China Suarez, “l’altra”. Qualunque cosa abbia fatto, lei era una donna libera, quello che doveva dare spiegazioni in casa era lui. E non è dando delle prostitute alle altre che faremo passi in avanti, amiche mie. Cara Wanda, fai la donna libera, emancipata, manager di te stessa e pure del tuo compagno ma resti sempre negli anni ‘20, alla fine. E te lo dice una che ti stimava pure.

