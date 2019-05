TIM TENDE UNA MANO A ILIAD – DOPO IL PATTO CON VODAFONE PER CONDIVIDERE LA RETE 5G, GUBITOSI PROVA A PREVENIRE EVENTUALI OBIEZIONI (GIÀ INVOCATE) ALL’ANTITRUST DEL GESTORE FRANCESE: “SE VORRÀ ESSERE DELLA PARTITA CI FARÀ PIACERE” – IL MERCATO SE NE FREGA (-1,74) – POI C’È LA QUESTIONE DELLA RETE FISSA E DELL’INTEGRAZIONE CON OPEN FIBER E UN'EVENTUALE RAFFORZAMENTO DI CDP IN TIM COME VORREBBE IL GOVERNO