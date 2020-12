IL PIANO B DI CONTE? HANDANOVIC E UN PO' DI CULO CHE NON GUASTA MAI – IL NAPOLI GIOCA MEGLIO, SFIORA IL VANTAGGIO, SUL RIBALTAMENTO DI FRONTE, RIGORE PER L'INTER E GOL DI LUKAKU - MERTENS KO, ROSSO A INSIGNE E PALO DI PETAGNA NEL FINALE. BIASIN: "QUESTI 3 PUNTI SONO DI HANDANOVIC" - MENTANA: "IL NAPOLI E' STATO MIGLIORE DI NOI" - CONTE A MENO UNO DAL MILAN CHE RIMONTA DUE VOLTE IL GENOA E CONFERMA LA SUA IMBATTIBILITÀ IN SERIE A (24 PARTITE)…

Questi 3 punti sono di #Handanovic, che ultimamente ha incassato una marea di - legittime - critiche e oggi è tornato a fare #Handanovic. Stra-decisivo. #InterNapoli — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 16, 2020

Da corrieredellosport.it

E' durato una manciata di minuti il tanto atteso big match Inter-Napoli per Dries Merten. L'attaccante del Napoli, uno dei possibili protagonisti dell'incontro di San Siro, ha infatti dovuto abbandonare il rettangolo verde al 16', sostituito da Andrea Petagna. Poco prima il belga, nel tentativo di fare un cross, aveva accusato una distorsione alla caviglia prima di buttarsi a terra dolorante e in lacrime per il dolore. Caviglia rossa gonfia, inevitabile il cambio per Mertens, le cui condizioni ora preoccupano Gattuso che teme un lungo stop del belga.

Da ilnapolista.it

Incredibilmente Inter-Napoli è girata in un minuto. Il Napoli sfiora il vantaggio con un colpo di tacco di Insigne che impegna Handanovic. Sul ribaltamento di fronte, rigore per fallo di Ospina su Darmian. Insigne viene espulso per aver detto qualcosa all’arbitro. Lorenzo nega. Anche i calciatori del Napoli. Uscendo, Insigne dice: “Fai il fenomeno”. Lukaku trasforma e l’Inter va in vantaggio 1-o.

