Ivan Rota per Dagospia

Per Diletta Leotta potrebbe esserci una bella sorpresa a un passo dalle nozze. Per motivi professionali la coppia vive separata tra Milano e Newcastle, ma la squadra del Como di Fabregas avrebbe bisogno di un portiere e in cima alla lista ci sarebbe proprio Loris Karius. Lui, secondo La Gazzetta dello Sport, non disdegnerebbe la destinazione in quanto potrebbe stare a Milano insieme alla famiglia.

Elodie è stata avvistata venerdí sera in un noto ristorante milanese con Marco Mengoni e senza Andrea Iannone. Oggi Elodie è a Capri dopo il matrimonio della madre al quale pare (almeno dalle foto postate) non ci fosse Iannone. In molti parlano di crisi, ma gli amici più vicini dicono che tutto tra loro va a gonfie vele.

Sonia Bruganelli ha risposto a chi le chiedeva del suo futuro da opinionista: “Se rifarei l’opinionista a L’Isola dei Famosi o al Grande Fratello? No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality. Com’è stata questa esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi? Sicuramente molto diversa dalla precedente al Grande Fratello“. Ecco, non le é piaciuta.

Fedez andrebbe di nuovo a Sanremo? Lui ha risposto: “Sì, con l’idea giusta andrei. E poi devo dire che questa volta sarei anche libero di fare quello che voglio. Se prima non lo ero? Era un po’ problematica la cosa. L’ultimo Sanremo l’ha fatto nel 2021 quando hanno vinto i Maneskin. Se era con Amadeus? Sì. Lo so che Amadeus lascia un botto di libertà, ma infatti io non stavo parlando di lui”. Altra frecciatina a Chiara Ferragni, quell’ anno co conduttrice di una serata, che tanto si arrabbiò perché il marito le rubó la scena causa limone sul palco con Rosa Chemical.

Chiara Ferragni ora posta foto con la borsa di un nota maison. Una collaborazione, o un tentativo di attirare l’attenzione di un brand sempre più in voga? E a chi le scrive, in tono critico, “basta Chiarè, è finita”, Chiara risponde con immagini di cene e “pizzate”. La sua preferita è la Margherita: famoso il meme della “pizza che si rigenera”, che l’ha vista protagonista per anni.

E forse si é trovato chi può prendere il posto della Ferragni: si tratta di Alessia Lanza, da tempo star di TikTok che iniziando dai balletti ha letteralmente conquistato il web. Ora non solo moda, cene e vacanze a cinque stelle: nel podcast “Mille Pare”, su Spotify, analizza le questioni più care agli adolescenti di oggi con l’aiuto di una psicologa.

Su Tiktok é diventato virale un filmato su Nicholas Borgogni, uno dei più amati Amici di Maria De Filippi, in cui si dice che sarà uno dei tentatori di Temptation Island. L’ex alunno di Emanuel Lo ha smentito: “Allora, qui leggo… ‘Nicholas è ufficialmente il primo tentatore di Temptation Island’. “…ma ragazzi cosa volete che tenti. Io già tento a ballare e già diciamo che non mi viene granché. Ma che devo tentare? Comunque no, ragazzi“.

E anche Enrico Papi, dopo il flop colossale de La Pupa e il Secchione, si propone per il Festival di Sanremo: “Voglio mandare un messaggio a Carlo Conti: gli proporrò un pezzo per il Festival di Sanremo 2025. Lo farò veramente, ma non posso dire con chi”. Ma chi può essere? Gegia?

Scampoli di GF. L’ex gieffina Letizia Petris ha confidato di aver risentito l’ex fidanzato, Andrea Contadini, il ragazzo che ha lasciato per mettersi con il macellaio Paolo Masella. Poi dice: “Beatrice Luzzi? Con lei non ho un rapporto ad oggi”. E si chiede ancora il perché?

Massimo Giletti per il suo ritorno in Rai avrebbe chiesto la serata del lunedì per non scontrarsi con Giovanni Floris e Bianca Berlinguer in onda il martedì sera o Corrado Formigli il giovedì. Tale richiesta, però costringerà Salvo Sottile e il suo Farwest, a spostarsi al venerdì sera. Un’imposizione che, secondo La Repubblica, avrebbe fatto storcere non solo il naso al giornalista siciliano.

Due inviati storici de Le Iene, Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri non appaiono da tempo insieme sui social, tra loro è finita? I fan della coppia, fino a poco tempo fa ritenuta inseparabile, chiedono spiegazioni, ma loro non rispondono.

Susanna Messaggio ha raccontato un aneddoto poco edificante che riguarda Mike Bongiorno di cui fu valletta e che ha sempre considerato come un angelo custode: “Se tu ti alzi in piedi (…) per fare quello che ti chiedeva lui. Ti alzavi, chiudevi le gambe e lui ti chiedeva, ‘quanti buchi ha una donna nelle gambe?’ Tu rimanevi un attimo così. C’erano queste gaffe e uno non sapeva cosa rispondere”.

Venerdì approderà su Discovery+ Kevin Spacey – Dietro la maschera, ovvero “la nuova controversa docu-serie sullo scandalo relativo ai presunti abusi sessuali del pluripremiato attore”. Così recita il comunicato. Un discutibile lavoro del britannico Channel 4 che punta di nuovo a distruggere l’ attore nonostante sia stato assolto dalle accuse di violenza sessuale.

Kevin Spacey si oppone con forza a tutte le accuse di dieci nuovi presunti abusati (che non hanno denunciato e escono come funghi solo adesso): “Non me ne starò con le mani in mano e non mi lascerò attaccare da un documentario unilaterale su di me, realizzato da un network in via di estinzione nel disperato tentativo di ottenere ascolti”.

