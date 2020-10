6 ott 2020 10:00

DAL PINO POSITIVO, GRAVINA IN ISOLAMENTO: IL CALCIO NON E' UN'ISOLA FELICE. E COME TUTTO IL RESTO NON E' IMMUNE AL COVID - IL PRESIDENTE DELLA LEGA DI A E’ SINTOMATICO E IN ISOLAMENTO A CASA - PER PRUDENZA GRAVINA OPTA PER L'ISOLAMENTO VOLONTARIO. IL PRESIDENTE DELLA FIGC NON HA SINTOMI...