PINTO ALLA PROVA DEL NOVE – ANCHE ZAPATA SI ALLONTANA. LA ROMA ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO E’ ANCORA SENZA I DUE ATTACCANTI CHE SERVONO A MOU. OBIETTIVI CONFUSI (DA MORATA E SCAMACCA FINO A MARCOS LEONARDO), PRIORITA’SBALLATE (VISTO L’INFORTUNIO DI ABRAHAM), TEMPISTICHE SBAGLIATE (COME SU ZAPATA CHE SI POTEVA PRENDERE UN MESE FA TRANQUILLAMENTE), LA GESTIONE DEL MERCATO DI TIAGO PINTO (CHE HA IL CONTRATTO IN SCADENZA) STA CREANDO UN DANNO TECNICO, E ANCHE ECONOMICO, AL CLUB…

Da gazzetta.it

tiago pinto

Brusca frenata sul fronte Zapata-Roma. L’Atalanta manda segnali chiari, Duvan non si muove, soprattutto se i giallorossi non arriveranno a mettere sul piatto 10 milioni. Al momento le parti, malgrado voci di visite mediche che dovevano svolgersi già ieri a Villa Stuart, rimangono lontane perché l’offerta di 5 milioni più altrettanti di bonus (ma difficilmente raggiungibili) non sta bene ai nerazzurri. I quali non hanno certo esigenza di fare cassa (sono già entrati 155 milioni, in buona parte grazie al passaggio di Hojlund al Manchester United per 85) e non vogliono trovarsi scoperti alla voce centravanti. Soprattutto in una stagione in cui sono tornati in Europa.

tiago pinto

tiago pinto