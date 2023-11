PIQUÉ SOTTO LE LENZUOLA! “IL SESSO? DOPO L’ADDIO A SHAKIRA STO MEGLIO” (CHISSA’ COME SI INCAZZERA’ LA CANTANTE CHE HA GIA’ DEDICATO CANZONI AL VELENO ALL'EX) – IL CONDUTTORE DEL PROGRAMMA, L’EX VIOLA JOAQUIN, LO TITILLA: “SEI RINGIOVANITO”. E ALLA DOMANDA SUL VERO MOTIVO DELLA ROTTURA CON SHAKIRA, PIQUE’ RISPONDE…

C'è attesa in Spagna per la nuova puntata del programma 'Joaquín, el novato' sull'emittente tv Antena 3. Perché? Saranno due gli ospiti di alto profilo: Ibai Llanos e, soprattutto, Gerard Piqué (...)

La puntata del programma sarà trasmessa domani, giovedì 9 novembre ma a far discutere è l'anteprima dell'intervista condotta Joaquín Sanchez, ex giocatore del Betis Siviglia, che ha messo in difficoltà l'ex difensore del Barcellona.

Joaquín Sánchez non usa troppi giri di parole e rivolge una domanda che spiazza Llanos e Piqué: "Quante volte fate sesso alla settimana?". Lo streamer sorride, imitato poco dopo dall'ex Barcellona che sorprende tutti così: "Adesso sto meglio", la risposta di Piqué che non strapperà certamente un sorriso alla sua ex, Shakira, con la quale ha condiviso lo stesso letto per 11 anni.

Lo stesso Sanchez rincara poi la dose con un eloquente: "Sei ringiovanito". Ma non è tutto: tra le altre domande, l'ex Betis ha voluto sapere il motivo per cui non si conosce ancora la versione di Piqué sulla sua rottura con Shakira. "Tutte le storie hanno due versioni", la sottolineatura di Sanchez alla quale però Piqué non ha risposto nemmeno stavolta.

