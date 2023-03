PISCHELLI D’ITALIA – AVVISATE MANCINI: NEI SETTORI GIOVANILI SI FANNO LARGO I TALENTI DEL FUTURO DELLA NAZIONALE - DAL PORTIERE DEL NAPOLI BOFFELLI ALL’ATTACCANTE DELL’INTER FRANCESCO PIO ESPOSITO. DAL DIFENSORE CANNAVARO NEL SASSUOLO A MULATTIERI DEL FROSINONE – NELLA LAZIO UNDER 16 BRILLA LA STELLA DEL BOMBER GIOVANNI CARBONE, CHE HA GIA’ ESORDITO IN PRIMAVERA. NELLA ROMA QUESTO PUO’ ESSERE L’ANNO DI NICCOLO’ PISILLI…

CAMPIONATO PRIMAVERA: PANORAMICA E MIGLIORI SQUADRE DI QUESTA STAGIONE

valerio boffelli

Estratto da www.goalist.it

I migliori giocatori del campionato primavera […] Quali sono i calciatori che si stanno facendo notare questa stagione?

Si parte dalla porta: fra i pali si sta facendo notare per le sue prestazioni da urlo il giovanissimo portiere del Napoli Boffelli, che ha più volte salvato i pali della propria squadra con autentici miracoli. Promossi a pieni voti anche i difensori Guarino (Empoli) e Cannavaro (Sassuolo). A centrocampo, invece, spiccano nomi come Spavone (ancora una volta Napoli), Dorgu del Lecce, Mulattieri del Frosinone e Dell’Aquila del Torino. Per quanto concerne gli attaccanti, ci sono alcuni volti già nel giro della prima squadra, come Antonio Raimondo del Bologna e Luca D’Andrea del Sassuolo.

Infine, una menzione speciale la merita Enoch Owusu: una seconda punta giovanissima (classe 2005), che ha già attirato le attenzioni di numerosi club.

2. ESPOSITO, SHOW CON L’INTER PRIMAVERA: TRIPLETTA AL CAGLIARI. CHI È IL NUOVO TALENTO NERAZZURRO

Estratto dell'articolo di Francesco Sessa per www.gazzetta.it

valerio boffelli

Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’Inter Primavera[…] sta bruciando le tappe e […]si è preso la copertina nella squadra di Cristian Chivu.

[…]È "on fire", il più piccolo dei tre fratelli tutti passati dal nerazzurro. Salvatore, regista classe 2000 dello Spezia, non ha mai avuto dubbi: “Il più forte dei tre è il più piccolo”. Per movenze e fisicità lo paragonano a Lewandowski: i due gol citati, effettivamente, ricordando quel modo di interpretare il ruolo di centravanti. Un bomber tecnico nonostante una struttura importante, in grado di trovare il gol in molti modi. […]

DA YILDIZ A NONGE BOENDE: TUTTO L'ORO DELLA JUVE IN PRIMAVERA

Estratto dell'articolo di Giovanni Albanese per www.gazzetta.it

francesco pio esposito 2

Kenan Yildiz, Lorenzo Dellavalle, Joseph Nonge Boende, Jonas Rouhi e Diego Ripani. Sono gli ultimi cinque giovani della Juve Primavera che hanno sfilato sotto gli occhi di Max Allegri per partecipare all’allenamento a porte aperte della prima squadra di questa settimana. […]

DELLAVALLE

francesco pio esposito 1

Tra i difensori che crescono a Vinovo c’è Lorenzo Dellavalle, che del gruppo Primavera è anche il capitano. Il classe 2004 è cresciuto molto negli ultimi anni, raggiungendo ormai un certo livello di maturità nella gestione dei singoli momenti della gara. Ha prospettiva interessante, per lui una grande fortuna ritrovarsi alle dipendenze di un allenatore come Paolo Montero, che conosce a fondo il ruolo e può chiaramente indirizzarlo al meglio in questa fase del suo percorso di crescita.

[…] RIPANI

Dall’estate 2021 la Juve punta anche su Ripani, centrocampista del 2005 cresciuto nel Pescara ma a scuola di perfezionamento al centro sportivo di Vinovo. L’anno scorso in Under 17 ha messo in evidenza qualità di prima fascia, quest’anno in Primavera si sta ripetendo senza risentire troppo del salto di categoria. Ha bisogno di giocare ancora e di proseguire il percorso con la stessa umiltà che ha mostrato fino a questo momento: ma trattasi di un altro nome da segnare sul taccuino, da non perdere di vista.

GIOVANNI CARBONE

GIOVANNI CARBONE, TALENTO PURO E PROFILO DA TENERE CERTAMENTE SOTTO OSSERVAZIONE.

Da tuttomercatoweb.com

Nato e cresciuto vestendo la maglia della Lazio, nella scorsa giornata contro il Bari è arrivato a siglare la rete numero 8, rubando sempre più la scena nel girone D del campionato Under 16. Un centravanti completo, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e che risulta abile sia nell'attacco alla profondità, sia nel venire a legare il gioco con i compagni. Sa segnare in tutte le maniere e questo rappresenta certamente un punto a favore del team di mister Alboni, che attualmente occupa il terzo posto in classifica dietro a Roma e Frosinone, squadra (quest'ultima) che sarà avversaria dei biancocelesti proprio nella giornata di domani.

Vedendo le ultime prestazioni, non si può fare a meno di notare l'incredibile personalità e la determinazione dell'attaccante romano: il coraggio che lo contraddistingue lo si nota nelle scelte di gioco che compie, mai banali o leggibili. È senza dubbio uno dei leader tecnici (e non solo) della formazione Under 16, presenta tutte le qualità necessarie per trascinare la squadra verso traguardi ambiziosi, come può essere la vittoria del titolo a fine anno.

PISILLI

Da gazzettaregionale.it

niccolò pisilli

(...) Oggi Pisilli è un titolarissimo della formazione di Federico Guidi, rientra con regolarità nelle convocazioni della Nazionale Under 19 del CT Bollini e da tempo anche le chiamate per gli allenamenti di José Mourinho si fanno sempre più insistenti. La sensazione è che Niccolò Pisilli possa essere il prossimo "bambino" - come lo ha chiamato lo Special One - ad affacciarsi in prima squadra.

samuele mulattieri luca d andrea 2

