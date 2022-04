PISCINA, PARTITE A CARTE E ALLENAMENTI A FORMELLO SUL CAMPO DELLA LAZIO: COSI’ IL BODO SI PREPARA ALLA SFIDA DI CONFERENCE CON LA ROMA - "I CLACSON SOTTO L'HOTEL? METTEREMO I TAPPI". L’ALLENATORE KNUTSEN, SQUALIFICATO DOPO IL PUGNO AL PREPARATORE DEI PORTIERI GIALLOROSSO, NON PARLA – LA FRECCIATA A MOU DEL DIFENSIRE HOIBRATEN: "MOURINHO LO FA APPOSTA A PARLARE DEL SINTETICO, SIAMO BRAVI ANCHE SUL CAMPO IN ERBA..."

Conferenza stampa prepartita del Bodo a Roma senza l’allenatore Knutsen che ha preferito disertare l’appuntamento con i giornalisti per concentrarsi solo sul campo ed evitare, inevitabilmente, dichiarazioni su quanto successo nel post concitato post-partita di andata in Norvegia.

L'organo di controllo, etica e disciplina UEFA, ha respinto il ricorso del tecnico e della squadra norvegese contro la squalifica provvisoria e confermato la decisione comunicata inizialmente lunedì (Knutsen era stato fermato in via cautelare insieme con il preparatore dei portieri giallorosso, Nuno Santos).

A parlare ai giornalisti sono stati Ulrik Saltnes e Marius Hoibraten, due giocatori. Il primo, centrocampista, ha ammesso che il Bodo dovrà, e vorrà, concentrarsi, solo su “quello che possiamo controllare: noi stessi e la partita. Ci siamo sempre esercitati e lo vedremo nella pratica”.

Nessun problema, quindi, sulla possibile presenza di romanisti stanotte fuori l’hotel (per il momento però non ci sono stati problemi): “Siamo abituati alla confusione - dice Saltnes - e andrà tutto bene. Abbiamo tante persone con noi per la sicurezza, ma non siamo spaventati. Se qualcuno suonerà il clacson metterò i tappi”.

I norvegesi, almeno in conferenza, mantengono toni assolutamente bassi: “Abbiamo parlato di quello che è successo, ma ci siamo preparati come al solito, controlliamo quello che possiamo controllare e non vediamo l’ora di giocare la partita, è un’opportunità fantastica e io sono contento di vivere questa esperienza contro la Roma. Siamo qui per divertirci e goderci questo momento”.

L’assenza di Knutsen in panchina, sospeso dalla Uefa, potrebbe certamente svantaggiare il Bodo ma Saltnes non cerca scuse: “La preparazione è la stessa, il 99% avviene prima, per cui non c’è motivo di preoccuparci”. I tifosi del Bodo (quasi 1600) avrebbero preparato delle maschere di Knutsen da indossare sugli spalti e Saltnes commenta così: “Trovo che sia fantastico. Se non fossi stato un giocatore avrei fatto sicuramente il tifoso.

Sono un po’ invidioso di chi può trascorrere la Pasqua qui a Roma. Non abbiamo paura per la sicurezza dei tifosi. Conosco gente che viene qui con i figli, se dovessero sentire che questo clima toglie entusiasmo sarebbe spiacevole”. E quindi il messaggio è assolutamente conciliante e serio: “Divertitevi, venite alla partita, fate il tifo. Non credo che ci capiterà spessissimo di giocare i quarti di finale in questo stadio”.

Del campo ha invece parlato il difensore Hoibraten: “Mourinho lo fa apposta a parlare del sintetico, ma siamo tranquilli. Parlare del campo in erba è qualcosa su cui non vogliamo spendere tante energie. Siamo bravi sia sul campo sintetico che in erba, siamo fiduciosi in ogni caso. In una carriera si gioca su tanti tipi di campi e quindi va bene così”.

