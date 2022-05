1 - JUVE, "INCIDENTE HOT" NELLO SPOGLIATOIO: COINVOLTO BONUCCI, ARRIVANO LE SCUSE

incidente hot per bonucci negli spogliatoi

"Incidente hot" nello spogliatoio della Juventus, al termine dell'allenamento di questa mattina. Juan Cuadrado ha utilizzato il telefono di Alvaro Morata per pubblicare alcune stories dal carattere ironico, sul profilo Instagram dello spagnolo. Il colombiano, però, non si è accorto che dietro di lui compariva Bonucci nudo sotto la doccia.

Storia immediatamente eliminata, ma l'immagine ha cominciato a fare il giro del web. Più tardi, sempre tramite il profilo Instagram di Morata, sono arrivate le sue scuse e quelle di Cuadrado: "Ci dispiace".

2 - CHIELLINI NUDO SUI SOCIAL, BELLANOVA SI SCUSA: "ERA SOLO UNA FOTO CON RONALDO"

Sta circolando sui social network una foto di Raoul Bellanova con Cristiano Ronaldo, ma con Chiellini nudo sullo sfondo. Il rossonero si scusa...

chiellini immortalato con il pisello di fuori

Nel 2018, nell'era in cui le foto si scattano e si mandano in tempo reale ad amici e parenti, c'è il pericolo di far circolare sui social delle immagini con soggetti non propriamente voluti, e rischiare di toccare anche la vita di qualche altra persona. In qualche modo è quello che è successo ieri nel post-partita di Milan-Juventus.

Riassumiamo quanto accaduto. Negli spogliatoi di San Siro, il giovane laterale del Milan Primavera, Raoul Bellanova, ha voluto scattare una foto con Cristiano Ronaldo. 'Cimelio' ambito da molti appassionati e persone del settore.

chiellini immortalato con il pisello di fuori

Ma qualcosa è andato storto e nella foto scattata, sullo sfondo, appare anche Giorgio Chiellini, intento a cambiarsi e quindi nudo. Le immagini hanno fatto inevitabilmente il giro dei social, ma a questo punto lo stesso Bellanova ha voluto chiarire la situazione su Instagram.

GIORGIO CHIELLINI E LEONARDO BONUCCI NEL 2020

"Sono profondamente dispiaciuto per quanto uscito sui social in queste ore - racconta Bellanova - Mi scuso prima di tutto con Giorgio Chiellini, non era mia intenzione. Assicuro a lui e a tutti i tifosi di calcio che ho solo fatto una foto con un grande campione, ma non ho postato nulla sui miei social. Ho fatto l'unico errore, di cui mi pento, di aver condiviso la foto con alcuni amici, senza averla prima controllata".

