26 set 2022 16:42

PIÙ CHE CUORE, CI VUOLE STOMACO – IL COMITATO “AMICI DI PADRE PIO” RICHIEDE DI POTER ESPORRE IN CHIESA IL CUORE DEL SANTO PER PERMETTERE AI FEDELI DI PREGARE LA RELIQUIA: “NON RIUSCIAMO A CAPIRE PERCHÉ PERSISTA IN UNA PARTE DELLA CHIESA L'ATTEGGIAMENTO A NON MOSTRARE, A TENERE TUTTO NASCOSTO. EPPURE PAPA FRANCESCO CONTINUAMENTE VA DICENDO BASTA SCHELETRI NELL'ARMADIO…”