PIÙ NERO CHE BIANCO – DALL'INCHIESTA SUI CONTI DELLA JUVENTUS EMERGEREBBE COME GLI STIPENDI A CUI I CALCIATORI AVEVANO RINUNCIATO DURANTE IL COVID SAREBBERO STATI PAGATI FUORI BILANCIO DALLA SOCIETÀ – AI GIOCATORI SAREBBERO STATI FATTI FIRMARE ACCORDI “IN BIANCO”. MA IL CENTROCAMPISTA COLOMBIANO CUADRADO SBAGLIO' METTENDO LA DATA SUL SUO DOCUMENTO. COSI’ GLI INQUIRENTI HANNO RICOSTRUITO IL PRESUNTO TRUCCHETTO...

andrea agnelli

Estratto da www.repubblica.it

Trentaquattro milioni di euro in stipendi ancora da restituire ai calciatori e di cui, per l’accusa, non c’è traccia nei bilanci della Juventus, nemmeno nell’ultimo. Di questi 19,97 sono quelli di Ronaldo, secondo quanto stabilito nella sua side letter, ritrovata, insieme a quelle di altri sedici calciatori: erano tutte catalogate, nome per nome, in un fascicolo riposto su una mensola nello studio legale Weigmann. La procura ritiene di essere riuscita a ricostruire anche grazie a questi documenti le manovre stipendi della società bianconera, intraprese per evitare il tracollo dei conti. [...]

cr7 cuadrado

La prima manovra sugli stipendi, quella del lockdown, sarebbe stata scissa in due step, con due accordi, uno di riduzione degli stipendi, (quattro mensilità), un altro per il reintegro di tre ratei. Gli accordi, diversi da quelli trovati in Lega, sarebbero stati fatti firmare ai calciatori “in bianco”, perchè poi la data veniva messa dalla Juventus a seconda delle esigenze di bilancio. [...]

Ma una mail, scritta dall’avvocato Cesare Gabasio, indicava proprio ai calciatori di firmare “whitout date”, senza data. A inguaiare ancor di più la Juventus però è stato un calciatore, Cuadrado, a cui sarebbero state spedite le carte via email. Ma lui si sarebbe sbagliato e avrebbe apposto la data del 29 aprile nel foglio della sua integrazione degli stipendi arretrati.

In Lega però risulterebbe depositato quello con la data del 19 luglio. Lo aveva del resto scritto anche Giorgio Chiellini nella chat con i compagni di squadra: «Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente come quello che abbiamo firmato io e il presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione. Successivamente saranno contattati i vostri avvocati o agenti e nello stesso momento (in maiuscolo, ndr) saranno firmati i contratti validi per questa stagione e la prossima. La Juventus farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciamo a 4 stipendi per aiutare il club». Ed infatti bozze di accordi con agenti e avvocati avevano iniziato a circolare vorticosamente.

CUADRADO JUVE FIORENTINA

Ai calciatori sarebbe stato indicato di andare alla Continassa a firmare, a maggio 2020, fidandosi degli accordi pattuiti con i procuratori. Interrogati, i giocatori avrebbero quasi tutti avuto difficoltà a ricordare i dettagli del periodo. Meno smemorato è stato Danilo che ha ammesso di essere andato una sola volta, sebbene la riduzione fosse datata a maggio e l’integrazione a luglio.

In mano ai pm c’è anche un appunto trovato a Roma dall’avvocato di Bonucci e Cuadrado (che non è indagato) che per gli investigatori costituisce il riassunto di una sua “call” con il club, riassunta così: «Secondo i revisori contabili Juve, levare quest’anno per rimettere il prossimo anno fisso su fisso non risolve i problemi bilancistici che hanno e dunque devono sottoporre a condizione e farlo diventare variabile».

andrea agnelli gp monza ANDREA AGNELLI CON PAVEL NEDVED E MAURIZIO ARRIVABENE Andrea agnelli