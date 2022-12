UN PO' DI BAMBA PER GLI AZZURRI - PER LO STAGE A CONVERCIANO IL CT MANCINI HA CONVOCATO UNA SERIE DI GIOVANISSIMI CHE NON HANNO ANCORA ESORDITO IN SERIE A- LA NOVITÀ È RAPPRESENTATA DA UNA SFILZA DI GIOCATORI CHE GIOCANO ALL'ESTERO (ALLO SCORSO STAGE CE N'ERANO SOLO 3, STAVOLTA SONO 9) - TRA LE NUOVE FACCE C'È IL CENTROCAMPISTA DEL BENFICA CHER NDOUR, IL 17ENNE CALIXTE MANE DEL BORUSSIA DORTMUND E IBRAHIMA BAMBA, CHE GIOCA IN PORTOGALLO CON IL VITORIA GUIMARAES…

Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

Uscire dallo stage con i gradi di prossimo giocatore azzurro è già accaduto e i nostri giovani - sono 67 dai 16 anni in su - al lavoro da oggi a Coverciano sperano che accada di nuovo. A Wilfried Gnonto è andata così: 18 anni, zero presenze in serie A, maglia dello Zurigo addosso, si è presentato nel quartier generale dell'Italia a fine maggio scorso dentro al primo gruppo di lavoro studiato dal ct Mancini per la nostra meglio gioventù e, Gnonto, una settimana dopo si è trovato in campo contro la Germania a Bologna in una gara valida per la Nations League.

Mancini riparte da qui, da un osservatorio che si allarga a dismisura anche oltreconfine: se a maggio erano tre i ragazzi impegnati all'estero - oltre a Gnonto, Tongya (Marsiglia) e Sebastiano Esposito (Basilea) - stavolta sono ben nove. Nella lista ecco il centrocampista del Benfica Cher Ndour, ancora in attesa del debutto in prima squadra e, intanto, protagonista nella vittoria dei portoghesi nella Champions League dei giovani: Ndour ha 18 anni e il passo del primo Pogba.

Mancini ha pescato in Germania bussando alla porta del Borussia Dortmund e del Werder Brema: a Dortmund c'è il 17enne Calixte Mane, difensore centrale, esordio in Bundesliga alle porte, a Brema gioca il "pulcino" Fabio Chiarodia, anche lui 17enne, nato ad Oldenburg da genitori veneti e, due mesi fa, in campo per il debutto nel campionato tedesco.

Al gruppo degli oltre sessanta giovani e giovanissimi si è aggiunto Ibrahima Bamba, vercellese, quasi 1000 minuti nella serie A portoghese con il Vitoria Guimaraes da centrocampista davanti alla difesa. Mancini vuole vedere da vicino l'ex ragazzo prodigio della Primavera dell'Inter, ora al Chelsea, Cesare Casadei, Calafiori al Basilea, Oristanio del Volendam, Lucca, centravanti voluto dall'Ajax e, di nuovo, lo stesso Tongya, passato in estate dal Marsiglia all'Odense in Danimarca. Mancini ha aperto la strada, Gnonto l'ha percorsa: adesso avanti il prossimo.

