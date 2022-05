UN PO' SIR RANIERI, UN PO' SOR CLAUDIO - LA STANDING OVATION DEI TIFOSI DI ROMA E LEICESTER COMMUOVE CLAUDIO RANIERI (CHE HA ALLENATO ENTRAMBI I CLUB) CHE SI ALZA IN PIEDI E SALUTA ACCLAMATO DALL’INTERO STADIO – E A FINE PARTITA PER NON ESSERE DA MENO ANCHE MOURINHO, STRAVOLTO DALLA TENSIONE, SCOPPIA IN LACRIME (E’ IL PRIMO ALLENATORE A RAGGIUNGERE UNA FINALE EUROPEA CON 4 SQUADRE DIVERSE) - VIDEO

Il grande ex, di entrambe: Claudio Ranieri. Romano e tifoso della Roma. Ma che lì, in Inghilterra, con il Leicester, ha vinto la Premier League. Un risultato storico, rimasto ovviamente nei cuori di tutti i tifosi della squadra di Rodgers. Nel secondo tempo le telecamere inquadrano il tecnico seduto in tribuna, il maxischermo dell'Olimpico trasmette tutto, e parte immediato l'applauso da parte di tutti i 63mila dell'Olimpico compresi, ovviamente, i tifosi del Leicester.

Stenta a trattenere la commozione il Sir, si alza in piedi e saluta. Acclamato dall'intero Olimpico. La standing ovation è meritata per chi è nel cuore delle tifoserie di entrambe le squadre. E poi c'è la classe, quella che ha sempre contraddistinto Claudio. Che merita una serata del genere.

MOURINHO A FINE PARTITA SCOPPIA IN LACRIME

Una finale storica per la Roma conquistata dopo un lungo percorso in Conference durato ben 14 partite. La Roma vola a Tirana grazie alla vittoria nella semifinale di ritorno contro il Leicester. Mourinho ha guidato la squadra dal primo all’ultimo minuto, quasi come un videogioco, per non sbagliare neanche una mossa e raggiungere una finale sudata. Mourinho era talmente in tensione da scoppiare in lacrime alla fine della partita: al triplice fischio lo Special One si è lasciato andare in un gesto ripreso dalle televisioni e che ha fatto giá il giro del web. Perché una vittoria è sempre una vittoria, anche per un tecnico che ha vinto tutto. E questo successo vale tanto, per lui e per la Roma.

