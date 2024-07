POCO CALCIO, MOLTI CALCI! - LA COLOMBIA VA IN FINALE DI COPPA AMERICA BATTENDO L'URUGUAY MA AL TERMINE DEL MATCH SCOPPIA UNA RISSA FOLLE - SCONTRI IN TRIBUNA, I CALCIATORI DELLA “CELESTE” SALGONO SUGLI SPALTI PER DIFENDERE LE LORO FAMIGLIE, PRESE DI MIRA DAL LANCIO DI OGGETTI DA PARTE DI TIFOSI COLOMBIANI UBRIACHI - L’ATTACCANTE DELL’ URUGUAY DARWIN NUNEZ COLPISCE UN TIFOSO DEI "CAFETEROS" - VIDEO

Rissa folle a fine partita!!? L’attaccante dell’ #Uruguay #DarwinNunez e altri compagni salgono sugli spalti per difendere le loro famiglie, prese di mira dal lancio di oggetti da parte di tifosi colombiani ubriachi.#CopaAmerica #Colombia #Sportitalia pic.twitter.com/vgxaSrKopw — Sportitalia (@tvdellosport) July 11, 2024

Francesco Albanesi per gazzetta.it - Estratti

colombia uruguay

Impresa e rissa. La Colombia vola in finale di Coppa America dopo 23 anni dall’ultima volta, quando nel 2001 la vinse in casa. Al Bank of America Stadium di Charlotte crolla l’Uruguay di Marcelo Bielsa, che sfodera la peggior prestazione del torneo proprio nel momento più importante, nonostante un secondo tempo giocato in superiorità numerica per l’espulsione del colombiano Munoz.

COLOMBIA uruguay rissa

Finisce 1-0 per i Cafeteros: a decidere è un colpo di testa di Lerma al 39’ su assist di James Rodriguez, che entra nella storia della Coppa America come giocatore con il maggior numero di passaggi vincenti (6 in 5 partite). Battuto il record – cinque assist – che apparteneva a Messi. Domenica notte (ore 2 italiane) sarà faccia a faccia tra i due numeri 10 per la finalissima di Miami contro l'Argentina.

Dopo una partita fisica e combattuta, al fischio finale è scoppiata una rissa dietro la panchina dell'Uruguay. La stragrande maggioranza dei tifosi era colombiana, ma un gruppetto di tifosi ha litigato con i sostenitori avversari. Una decina di giocatori dell'Uruguay sono saliti tra la folla e in un video si vede Núñez colpire un tifoso con i colori della squadra colombiana.

colombia uruguay nunez