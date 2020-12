E POI CI TROVEREMO COME LE STAR (A GIOCARCI IL PRIMO POSTO NEL GIRONE DI CHAMPIONS) - TORNA L’ETERNO DUELLO MESSI-CR7: DOMANI AL CAMP NOU BARCA-JUVE – LEO HA RIDIMENSIONATO I BIANCONERI ALL'ANDATA, MA VA MALISSIMO IN LIGA: IL BARCELLONA È GIÀ A 12 PUNTI DALLA VETTA. RONALDO HA APPENA CELEBRATO I 750 GOL IN CARRIERA ED E’ CACCIA DI RIVINCITE. UN ANNO FA, LEO HA CONQUISTATO IL SESTO PALLONE D'ORO, IL MENO MERITATO, STACCANDO RONALDO, CHE CI È RIMASTO MALISSIMO… - QUELLE MANOVRE DI MERCATO…

Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

MESSI CR7

E poi ci troveremo come le star, a giocarci il primo posto in un girone di Champions fin troppo facile, nel Camp Nou deserto, con due squadre che non scaldano troppo.

Leo Messi ha ridimensionato la Juventus all' andata, ma va malissimo in Liga: il Barcellona è già a 12 punti dalla vetta e sabato a Cadice l' argentino si è distinto per il record di palloni persi, addirittura 29.

Ronaldo sta meglio, era assente per Covid a Torino il 28 ottobre e ora è a caccia dell' ennesima impresa: battere l' eterno rivale con un risultato migliore del 2-0 dello Stadium. O comunque, mal che vada, segnare un gol più di lui per avanzare nel duello a distanza: la situazione è 132 a 118 per il portoghese, ma sul viale del tramonto più lungo dello storia del calcio sono attesi altri fuochi d' artificio.

MESSI CR7

A nove anni dall' ultima sfida di Champions, in due semifinali memorabili per il Barcellona e per Messi e infuocate per Ronaldo e Mourinho, la coppia di campioni che ha segnato gli ultimi quindici anni del calcio si trova di nuovo faccia a faccia in una partita dai sentimenti contrastanti: il Barcellona è avvantaggiato, ma profondamente depresso; la Juve cerca risposte da un avversario che pur nella sua annata peggiore l' ha messa in evidente imbarazzo a Torino.

Cristiano ha appena celebrato i 750 gol in carriera e sabato è stato premiato con una maglietta commemorativa dal presidente Andrea Agnelli, ma sa benissimo che se si ferma è perduto: Messi insegue a 712 e ha due anni in meno di lui, quindi ha tempo per raggiungerlo e superarlo.

messi e cr7 ascoltano il discorso di cantona

L' apatia dell' argentino però va al di là delle singole prestazioni (a Torino giocò una gara discreta, nel giorno delle dimissioni del presidente Bartomeu) e riguarda il rapporto con l' unica squadra della sua vita: in estate lo strappo con la dirigenza del Barcellona è stato gestito male e non si può dire che la toppa sia migliore del buco, considerato anche il recente taglio di 172 milioni di stipendi, necessario per dare respiro ai conti blaugrana.

L' eventuale ritorno alla presidenza di Laporta nelle elezioni del 24 gennaio potrebbe cambiare la situazione, ma in settimana le parole di Neymar - che con Messi (e Suarez) ha vinto l' ultima Champions catalana nel 2015 - hanno aperto nuovi scenari: «Il prossimo anno voglio giocare con Messi». Dove? Difficilmente al Barça, forse al Psg, magari al City di Guardiola, anche se l' ultima estate ha dimostrato che non tutti i desideri delle stelle vengono esauditi, specie se le loro pretese economiche non tengono conto del tempo che passa e soprattutto dei danni lasciati dal virus.

messi ronaldo

Per questo, anche un eventuale addio di Ronaldo dalla Juve, con un altro anno di contratto, è tutto da considerare e può anche essere legato alle manovre di Messi e Neymar. Di certo, dopo le eliminazioni con Ajax e Lione, sia lui che la Signora si aspettano qualcosa di meglio.

Anche per questo la partita di domani è importante per i bianconeri: al di là del primo posto non facile da raggiungere, c' è da riscattare l' andata, mostrando dei segnali all' Europa. E c' è Ronaldo da rimettere in copertina: nelle sfide dirette, CR7 è in svantaggio 21-18 nei gol segnati, ha perso la finale di Champions 2009 a Roma e in 35 incontri ravvicinati ne ha vinti solo 10, con 16 k.o.

messi ronaldo

Proprio un anno fa, Leo ha conquistato il sesto Pallone d' oro, il meno meritato, staccando Ronaldo, che ci è rimasto malissimo: da allora Cristiano ha segnato 50 gol e non ha intenzione di fermarsi. Se c' è qualcuno contento della rimpatriata, è soprattutto lui.

Ma se c' è qualcuno che sa riaccendersi all' improvviso, quello è Messi.

RONALDO MESSI cristiano ronaldo messi donne cristiano ronaldo leo messi RONALDO MESSI NEYMAR MESSI E RONALDO MESSI RONALDO cristiano ronaldo messi messi e ronaldo messi ronaldo meme