Chiara Zucchelli per gazzetta.it

Clima teso a Trigoria il giorno dopo il pareggio contro il Sassuolo. Nonostante la Roma giovedì giochi l’andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax, l’ennesimo risultato deludente di questo periodo in campionato (squadra settima, Champions al momento distante cinque punti) ha aumentato ancora la freddezza nei rapporti, già non serenissimi, tra Fonseca e la squadra.

Oggi nessuna riunione, ma durante l’allenamento della squadra (in palestra quelli che hanno giocato ieri, in campo come sempre gli altri), Fonseca e il gm Pinto si sono confrontati con i giocatori su cosa non stia andando in questo periodo. E qualcuno ha risposto, anche con un tono aspro. Non certo il modo migliore per preparare la trasferta di giovedì ad Amsterdam, ma la Roma, che in Europa fino a questo momento è stata sempre impeccabile, potrebbe magari ritrovarsi alla vigilia della partita più importante della stagione. Il club intanto smentisce le ricostruzioni su quanto accaduto, definendole prive di fondamento.

IL VIDEO DI PERES — Di certo, i tifosi hanno gradito poco, e non solo loro, i video della fidanzata di Bruno Peres che ha raccontato, con il brasiliano, la loro Pasqua a cinque stelle (con Jacuzzi) in uno degli hotel più belli di Roma. “Il sorriso non ce la toglie nessuno”, hanno detto entrambi. Di certo oggi a Trigoria il sorriso lo avevano davvero in pochi.

