(ANSA) Stop all'accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica tra Roma e Nike. La società giallorossa e l'azienda di abbigliamento sportivo hanno annunciato che il contratto stipulato il 12 marzo 2013 con data di scadenza prevista per il 31 maggio 2024, è stato anticipatamente risolto e volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20.

Allo stesso tempo, Roma e Nike hanno stipulato un accordo valido per la stagione sportiva 2020-21 in base al quale la multinazionale statunitense continuerà a fornire in esclusiva al club tutto il materiale tecnico, da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle giovanili e delle squadre femminili.

"La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà alla Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing", ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer romanista.

La Roma non riesce a godersi la terza vittoria consecutiva in campionato contro il Verona: la nota dolente della serata dell’Olimpico è Nicolò Zaniolo. Entrato in campo al 66′, il talento giallorosso è stato fortemente criticato da alcuni suoi compagni di squadra e dall’allenatore Fonseca per il suo approccio alla partita e per l’atteggiamento tenuto in campo.

In particolare, Gianluca Mancini ha duramente rimproverato in campo il 21enne centrocampista, che ritardava a rientrare per coprire la difesa dagli ultimi assalti dell’Hellas, alla ricerca della rete del pareggio. Ne è scaturito un battibecco, e a fine partita Mancini ha continuato a sgridare Zaniolo che si affrettava a rientrare negli spogliatoi: rimproveri ben uditi da tutti nello stadio vuoto.

Nei commenti post partita, anche Fonseca ha usato il bastone nei confronti del giocatore: “Mancini ha sempre un grande atteggiamento. Sono con Mancini, Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non l’ha fatto. Penso che Zaniolo debba capire che quando entra deve lavorare per la squadra”.

“Oggi non mi è piaciuto – ha rincarato la dose il mister giallorosso -. Non l’ha aiutata. Qui tutti devono lavorare per la squadra, l’ho sempre detto. Non sono soddisfatto per il suo atteggiamento“.

Le pesanti critiche fanno esplodere il caso a Roma: Zaniolo è uno dei giocatori più ambiti sul mercato, e le indiscrezioni sul suo futuro potrebbero moltiplicarsi. Sul giocatore c’è il pressing della Juventus, pronta a presentare un’offerta da oltre 50 milioni di euro, e dell’Inter, che lo rivorrebbe in nerazzurro dopo l’addio di due anni fa.

Il centrocampista di Massa nelle ultime interviste ha però ribadito la volontà di restare nella Capitale, e anche la Roma spera di non doversi privare di Nicolò, almeno per la prossima stagione.

