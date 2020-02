7 feb 2020 16:22

POSSIBILE CHE SIANO TUTTI ETERO NELLO SPORT? – ESSERE GAY PER CHI PRATICA SPORT È ANCORA UN TABÙ, MA CI SONO STATI DEI CAMPIONI CHE HANNO SFIDATO I PREGIUDIZI: MARTINA NAVRATILOVA FECE COMING OUT NEL 1981, GARETH THOMAS, RUGBISTA GALLESE E CAPITANO DELLA NAZIONALE, RIVELÒ DI ESSERE OMOSESSUALE NEL 2009 E IL CAMPIONE MONDIALE DI NUOTO IAN THORPE DICHIARÒ DI ESSERSI TENUTO IL SEGRETO PER ANNI – E TRA I CALCIATORI…