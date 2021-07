POVERO FEDERER, ANCHE LUI AFFETTO DALLA SINDROME DI VALENTINO ROSSI E BUFFON – RE ROGER SCONFITTO IN TRE SET DA HURKACZ (CON TANTO DI UMILIANTE 6-0 NEL TERZO) NON SI RASSEGNA AL DECLINO. “MI PIACEREBBE GIOCARE ANCORA”. L'8 AGOSTO SCATTERANNO GLI "ANTA", IL CAMPIONE HA PROMESSO DI ARRIVARCI DOPO AVER GAREGGIATO A TOKYO, MA I SOGNI DI GLORIA SEMBRANO EVAPORATI. È ARRIVATO IL MOMENTO DI ORGANIZZARE UN ADDIO ALL'ALTEZZA DI UNA CARRIERA LEGGENDARIA...

Stefano Semeraro per "la Stampa"

federer wimbledon

Dei tanti tramonti di Roger Federer, questo sembra il definitivo. Il Genio ci ha abituato a risurrezioni infinite, ma la triste sconfitta contro Hubert Hurkacz, resa più amara dal 6-0 finale (6-3 7-6 6-0), il primo incassato a Wimbledon in 23 anni - dove da 19 non perdeva in 3 set -, è una coltellata al cuore.

federer si complimenta con Hubert Hurkacz

E una resa all' anagrafe. «Mi piacerebbe giocare ancora qui - ha detto in conferenza stampa - ma a 40 anni non c' è nulla di sicuro, è ancora presto per dirlo». Una partita senza storia, un Federer a tratti inguardabile, che si è lasciato sfuggire il tie-break con 2 errori non da Federer.

L' 8 agosto scatteranno gli «anta», il campione ha promesso di arrivarci dopo aver gareggiato a Tokyo, ma i sogni di gloria sembrano evaporati. Ora, forse, è arrivato il momento di organizzare un addio all' altezza di una carriera leggendaria.

