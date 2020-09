PRENDETE ESEMPIO – IL BRASILE INTRODUCE LA PARITA’ SALARIALE TRA NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE - LE GIOCATRICI GUADAGNERANNO COME I COLLEGHI UOMINI. ANCHE I PREMI IN DENARO SARANNO LIVELLATI, ANCHE SE PROPORZIONATI AI VARI PREMI IN DENARO DELLA FIFA AI GIOCHI OLIMPICI E AI MONDIALI. LA SQUADRA FEMMINILE DEL BRASILE, TUTTAVIA, NON GIOCA DA MARZO…

Da ilmessaggero.it

Il Brasile ha introdotto una politica di parità salariale tra la nazionale maschile e quella femminile verdeoro, per ricevere lo stesso stipendio giornaliero. Lo ha annunciato la Confederazione calcistica brasiliana (CBF). I giocatori e le giocatrici riceveranno la stessa cifra giornaliera e anche i premi in denaro saranno livellati, anche se proporzionati ai vari premi in denaro della Fifa ai Giochi Olimpici e ai Mondiali.

Il presidente della CBF Rogerio Caboclo ha annunciato la notizia quando l'allenatore della nazionale Pia Sundhage ha fatto le convocazioni per l'allenamento a settembre. Il numero uno della CBF ha detto che la nuova pratica è già stata messa in atto a marzo.

«Da marzo di quest'anno, CBF ha dato un uguale valore in termini di premi e tariffe giornaliere al calcio maschile e femminile», ha detto Caboclo. «Cioè, i giocatori guadagnano la stessa cifra delle giocatrici per le convocazioni in nazionale. Non c'è più differenza di genere, poiché la CBF tratta uomini e donne allo stesso modo. Quello che guadagneranno le donne conquistando o partecipando alle Olimpiadi del prossimo anno sarà lo stesso che avranno gli uomini».

La squadra femminile del Brasile, tuttavia, non gioca da marzo, quando il calcio globale è andato in blocco a causa della pandemia di coronavirus. A parità di retribuzione, il Brasile segue le orme di Australia, Norvegia e Nuova Zelanda, che in precedenza avevano deciso di pagare lo stesso importo ai propri nazionali, uomini e donne. La CBF ha inoltre nominato Aline Pellegrino coordinatrice delle competizioni femminili e Duda Luizelli coordinatrice delle nazionali femminili.

