PRENDIAMO ESEMPIO DALLA SPAGNA - LA NAZIONALE DELLE "FURIE ROSSE", CHE STA BEN FIGURANDO A EURO2024, TRA GRAN GIOCO E GIOVANI TALENTI, È FRUTTO DELLA CRISI CHE HA INVESTITO IL CALCIO IBERICO NEGLI ULTIMI ANNI - LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DEI CLUB DOPO IL COVID HA FATTO RIVALUTARE I VIVAI, CON LE SQUADRE (BARCELLONA IN PRIMIS) COSTRETTE A LANCIARE I RAGAZZI DELLA CANTERA PER RISPARMIARE - IL C.T. DE LA FUENTE, CHE VIENE DALLE "UNDER" È STATO SCELTO PER DARE UNA SCOSSA...

Estratto dell'articolo di Enrico Currò per "la Repubblica"

spagna italia 7

Sul maxischermo della Fan zone di Dortmund, dove bivaccano ogni giorno centinaia di tifosi della Germania, […] scorre incessantemente l'intervista-mantra del ct tedesco Nagelsmann: «La Spagna ha scelto la strada migliore: allena i suoi giovani in funzione della squadra». Seguono le dichiarazioni dei rappresentanti ufficiali della meglio gioventù della Mannschaft e della Roja, che con le parole al miele suggerite dalla circostanza si giurano reciproco rispetto: da una parte Wirtz e Musiala, dall'altra Williams e Yamal. […]

spagna georgia 6

La Spagna di De la Fuente, ct unificante in un Paese calcisticamente diviso tra Real Madrid e Barcellona, è stata in effetti finora l'esempio più riuscito del compromesso tra risultato e gioco — il talento al servizio del collettivo, come dice Nagelsmann — e soprattutto ha sfoggiato i campioncini di maggiore presa sul pubblico: sulle qualità tecniche di Nico Williams, artista del dribbling e delle sterzate improvvise, l'Italia ha imparato a sue spese. Vorrebbe anche imparare come si fa a non disperdere il talento, che nelle Under azzurre non manca, come attestano i recenti successi europei e mondiali, ma che poi si annacqua fino a evaporare.

spagna georgia 9

In Spagna invece non accade, anzi: questione di coraggio, perché lì, se conviene schierare titolare un ragazzo, non ci si pensa due volte. È nota la trafila dalle giovanili di Nico Williams, 22 anni il prossimo 12 luglio, antivigilia della finale di Euro 2024, e di Lamine Yamal, che i suoi 17 anni li compirà il giorno dopo e ha lo stesso obiettivo.

LUIS DE LA FUENTE

[…] De la Fuente, 63 anni, […] è il prototipo del tecnico federale. Scelto nel 2022 sulle ceneri del Mondiale arabo di Luis Enrique dall'allora presidente federale Rubiales, poi caduto in disgrazia per lo scandalo del bacio alla calciatrice Hermoso sul podio del Mondiale femminile appena vinto, De la Fuente dall'U 19 in su ha allenato tutti i talenti attuali del calcio spagnolo: era dunque perfetto per il loro traghettamento nella Selección e anche per superare il suddetto dualismo, che ct identificabili (o barcellonisti o madridisti) come Luis Enrique hanno in passato alimentato senza volerlo.

LAMINE YAMAL

[…] Il resto lo ha fatto un po' il destino, sotto forma della crisi economica che dopo il Covid ha dissanguato le casse di quasi tutti i club della Liga, escluse quelle inossidabili del Real. Costrette a lanciare i ragazzi della cantera per non spendere all'estero o sui giocatori più costosi, le squadre (Barcellona incluso) hanno saputo sfruttare l'occasione, agevolate dall'evidenza tecnica: un giocatore minorenne spagnolo, educato al culto del palleggio, raramente sfigura sotto questo aspetto.

nico williams

Senza la crisi economica, però, il minorenne Yamal non avrebbe raggiunto così presto in prima squadra al Barça di Xavi l'altro virgulto Pedri, che ha solo 21 anni ma rispetto al giovanissimo Lamine pare un veterano. […]

spagna georgia 4 spagna georgia 5 spagna georgia 8 spagna italia 5 lamine yamal lamine yamal lamine yamal rubiales de la fuente spagna italia 1 spagna italia 2 spagna italia 3 spagna italia 4 spagna georgia 7