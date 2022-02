9 feb 2022 11:18

I PRESIDENTI DI SERIE A RESPINTI CON PERDITE DA MALAGÒ – IL CAPO DELLO SPORT ITALIANO NON SI LASCIA TIRARE PER LA GIACCA NELLE BEGHE DEI CLUB CHE HANNO DECISO, CON LOTITO IN TESTA, DI FARE FRONTE COMUNE CONTRO GRAVINA – LA RISPOSTA ALLA LETTERA DELLE SOCIETA’: “IL VOSTRO CORRETTO INTERLOCUTORE ISTITUZIONALE È LA FIGC”. MALAGO’ SOTTOLINEA CHE ALCUNI CLUB GLI ABBIANO MANIFESTATO “DISAPPUNTO E DISACCORDO” RISPETTO A QUANTO ESPLICITATO NELLA LETTERA...