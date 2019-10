16 ott 2019 15:23

IL PROBLEMA ERA GIAMPAOLO? - ROSSO RECORD PER MILAN, PERDITE PER 146 MLN - AUMENTANO COSTI E DIMINUISCONO RICAVI NEL PRIMO ANNO DI ELLIOTT – L’AD GAZIDIS AVEVA DETTO: “ABBIAMO SALVATO IL MILAN DAL FALLIMENTO” PROVOCANDO LA REAZIONE DI BERLUSCONI E GALLIANI - L'EX AD ROSSONERO: “NOI ABBIAMO VENDUTO IL CLUB A YONGHONG LI, CHE PER SALDARE LA QUOTA CHE DOVEVA SI È FATTO PRESTARE I SOLDI DA ELLIOTT…”