Fai la scuola, ti indirizzo in uno sport, utilizzano delle strutture che già ci sanno e utilizzando quelle strutture trovano dei giovani che poi vadano avanti. Ma è importante avere delle idee nuove che siano fuori dalle idee di una politica antica e vecchia. Ma il paese ha dato dei segnali importanti. Ma possibile che il calcio deve ancora vivere nel Valhalla, cioè in un mondo che non esiste?

Nell'iperuranio vivono, ma non è possibile, ma dobbiamo andare a Pozzuoli a cercare i giocatori, dobbiamo andare nel Sud Italia, dobbiamo andare nel Veneto, che ne ha prodotti tantissimi. Noi eravamo dei grandissimi produttori di calciatori, poi magari adesso non ci scandalizziamo se vanno all'estero. La Francia per ricostruirsi ha mandato all'estero tutti i giocatori più importanti, ma andiamoli a cercare lì.

Perché i giocatori italiani vengono sottovalutati rispetto ai giocatori stranieri? Qual è il motivo? Noi non abbiamo più giocatori di qualità, secondo voi in Italia, improvvisamente, ci siamo dimenticati come si gioca a pallone, no! Per esempio nelle scuole calcio secondo voi insegnano come facevano a Billy Costacurta, come si tiene l'uomo, come si marca, no!

Ti dicono sei grosso? Ti metto dentro. Chiunque ha dei figli lo vede, sei grosso, gioco con quelli bravi, sei piccolo, giochi con quelli non bravi, perché quello grosso mi dà più speranze di vincere i piccoli campionati, di fare carriera come allenatore. Vedete, è il sistema che non funziona, non sono le singole cose, è il sistema che non funziona più. O lo cambiamo adesso oppure prepariamoci ad avere altri 10 anni come gli ultimi otto.

