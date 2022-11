20 nov 2022 18:17

PRONTI, PARTENZA, V..AR! DOPO 3 MINUTI LA MOVIOLA IN CAMPO PROTAGONISTA CON IL GOL ANNULLATO DA ORSATO A VALENCIA DELL’ECUADOR PER FUORIGIOCO - IL REPLAY HA CHIARITO: CON IL PORTIERE AL SHEEB FUORI DAI PALI, DOVEVANO ESSERE DUE I QATARIOTI A TENERE IN GIOCO L'ECUADORIANO – ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO IL QATAR E’ IN VANTAGGIO 0-2 CON DOPPIETTA DI VALENCIA