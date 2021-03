A PROPOSITO DEI PROBLEMI DEL CALCIO ITALIANO: ALTRA ASSEMBLEA, ALTRO NULLA DI FATTO SUI DIRITTI TV IN LEGA SERIE A. MA QUANTO CI METTONO PER ASSEGNARLI? IL TORO DI CAIRO ENTRA NEL FRONTE PRO-DAZN CHE RAGGIUNGE 11 VOTI. MA NE SERVONO 14 PER CHIUDERE LA PARTITA CON SKY: NUOVA ASSEMBLEA CONVOCATA PER VENERDÌ. LE PROPOSTE SCADONO IL 29 MARZO...

Da gazzetta.it

dal pino

Fumata nera. La Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv domestici, con le spaccature tra i club che hanno prevalso nella scelta tra le due offerte sul tavolo, quelle di Dazn e Sky. La trattativa però continua: le offerte scadono il 29 marzo e la Lega sa di dover prendere una decisione entro quella data.

NUOVA ASSEMBLEA

Le trattative tra i club riprenderanno presto, in una nuova assemblea che potrebbe essere convocata già venerdì. Per la vendita dei pacchetti, come per qualsiasi altra decisione, servono 14 voti. Nelle ultime assemblee era emersa una maggioranza schierata in favore di Dazn (con 840 milioni la proposta più ricca per sette gare in esclusiva e tre in co-esclusiva), ma non arrivava al numero di voti necessari per dare il sì definitivo all’accordo.

SKY-DAZN

Da tuttosport.com

ibarra

Slitta nuovamente l'assegnazione dei diritti tv domestici per la Serie A nel triennio 2021-24. E' quanto emerge al termine dell'assemblea di Lega odierna, che si è svolta in videoconferenza con tutti i 20 club collegati. La proposta da 840 milioni di Dazn ha ricevuto 11 voti a favore (Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese a cui oggi si è aggiunto il Torino) e 8 astenuti (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Spezia; il Cagliari è invece uscito dal collegamento senza esprimersi).

Leonard Blavatnik

Nuova assemblea venerdì alle 13.30

Le regole prevedono che, per prendere una decisione in Lega, i voti a favore debbano essere almeno 14. Le trattative non si fermano dal momento che le offerte scadono il 29 marzo e la Lega deve prendere una decisione entro quella data. I rappresentanti delle 20 società si incontreranno nuovamente in un'assemblea che si terrà venerdì alle 13.30.

diritti tv serie a diritti tv 3