PROTESTE IN PIAZZA A TEHERAN. E DI CHI E' LA COLPA? DI STRAMACCIONI - DOPO L’ALLONTANAMENTO DEL TECNICO ITALIANO I TIFOSI DELL'ESTEGHLAL (PRIMA IN CLASSIFICA) ATTACCANO IL MINISTERO DELLO SPORT CHE DETIENE LA PROPRIETA’ DEL CLUB – NEL MIRINO IL MINISTRO: TIFA PERSEPOLIS (UN CLUB RIVALE) – IL CLUB HA COMUNICATO CHE RICOMINCERANNO LE TRATTATIVE PER RIPORTARE STRAMA A TEHERAN - VIDEO

Da gazzetta.it

stramaccioni

Una folla inferocita in piazza per protestare contro l'addio di Andrea Stramaccioni. Questa mattina a Teheran, sotto la sede del ministero dello sport, circa un centinaio di tifosi dell'Esteghlal - principale squadra iraniana e prima in classifica - hanno espresso il loro dissenso per l'allontanamento del tecnico italiano, dopo che ieri l'ex Inter ha rescisso il contratto per giusta causa per irregolarità nei pagamenti.

ANDREA STRAMACCIONI ALL'ESTEGHIAL DI TEHERAN

I tifosi dell'Esteghal si sono schierati dalla parte di Stramaccioni. Il tecnico italiano è quasi un idolo a Teheran avendo risollevato la squadra che veniva da un periodo difficile. La furia dei tifosi è rivolta verso i dirigenti e il ministero dello sport che detiene la proprietà del club. Stando alle ultime indiscrezioni, Stramaccioni avrebbe lasciato Teheran nella notte su un volo privato, mentre i suoi collaboratori sarebbero ancora in città e non li autorizzerebbero a lasciare il Paese.

stramaccioni

Il presidente Fatih e tutto il board si sono dimessi e la società ha emesso una nota ufficiale comunicando che ricominceranno le trattative per riportare Strama a Teheran con un nuovo contratto. Intanto le autorità temono disordini che si aggiungerebbero alle tensioni sociali e agli scontri delle ultime settimane. Per questo si sta valutando di far giocare a porte chiuse la partita di campionato dell'Esteghlal in programma oggi.

stramaccioni stramaccioni cassano STRAMACCIONI MASSIMO MORATTI jpeg Stramaccioni camp resize stramaccioni cassano