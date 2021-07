PSICODRAMMA D'ALBIONE - PERCHÉ IL QUINTO RIGORE LO HA BATTUTO UN RAGAZZO DEL 2001 COME SAKA? PERCHÉ INSERIRE DUE RIGORISTI DESIGNATI, RASHFORD E SANCHO, SOLO NEI MINUTI FINALI DEL SECONDO SUPPLEMENTARE? IL MEA CULPA DEL CT INGLESE SOUTHGATE (CHE FU DECISIVO CON UN SUO ERRORE DAL DISCHETTO ANCHE NELL’ELIMINAZIONE DELL’INGHILTERRA NEL ’96) – “I RIGORISTI LI HO SCELTI IO. MA ERANO I MIGLIORI CHE AVEVO" – LA FURIA DI ROY KEANE, EX MANCHESTER UNITED, CONTRO SOUTHGATE… - VIDEO

Le scelte di Gareth Southgate faranno discutere. Perché inserire due rigoristi designati, Rashford e Sancho, solamente nei minuti finali del secondo supplementare? E perché il quinto rigore a un 2001 come Saka? "Ci siamo preparati -commenta Southgate - nel miglior modo possibile e questa è la mia responsabilità, ho scelto io i ragazzi per calciare i penalty. Saka? E' stata una mia decisione affidargli quel rigore, quindi è totalmente mia la responsabilità: non è colpa sua, di Marcus Rashford o Jadon Sancho. Ci abbiamo lavorato in allenamento e questo è l'ordine migliore a cui siamo arrivati".

Southgate analizza poi la finale nel suo complesso: "Ovviamente siamo estremamente delusi, ma bisogna comunque fare i complimenti ai ragazzi. La squadra ha dato assolutamente tutto ciò che ha potuto, non possiamo avere recriminazioni. È stata una vera gioia lavorare con questo gruppo che ha saputo raggiungere risultati che non ottenevamo da tempo. Purtroppo questa è una serata incredibilmente dolorosa. È giusto essere tristi perché nel corso di una carriera sono poche le occasioni per vincere trofei. Ma quando ragioneremo sul nostro cammino, dovremo essere tutti orgogliosi di noi stessi. In questo momento comunque è impossibile fare un bilancio del torneo perché è una sconfitta che fa troppo male".

"Se sei Sterling o Grealish, non puoi sederti e vedere un ragazzino, di 19 anni, timido, che cammina davanti a te senza fare niente quando hai giocato molto più calcio di lui, molte più partite, hai molta più esperienza. Per Sterling, che ha vinto trofei, deve essere stato anche difficile da sopportare" sono le parole di Roy Keane su ITV dopo la finale persa dall'Inghilterra contro l'Italia a Wembley. L'ex calciatore ha detto:

Keane, una furia dopo la sconfitta

Southgate ha spiegato, a fine partita: "Ci siamo preparati come potevamo per i rigori, la mia responsabilità è mia, ho scelto io i calciatori per i rigori". Ma Keane ha subito risposto suggerendo che non è qualcosa per cui si possa mai essere preparati. "Sai cosa mi incuriosisce, quando la gente dice che avrebbe pianificato questo ma non lo puoi replicare, non puoi replicare un giocatore che è emozionato e sotto pressione in una grande finale di fronte a tanti tifosi e un enorme portiere" ha risposto Keane.

