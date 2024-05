PSICODRAMMA FROSINONE - I CIOCIARI RETROCEDONO IN SERIE B DOPO LA SCONFITTA IN CASA DELL'UDINESE E LA VITTORIA DELL'EMPOLI AL 93ESIMO CONTRO LA ROMA- I GIALLOBLU' HANNO ANCHE AVUTO UN'OCCASIONE CLAMOROSA ALL'ULTIMO SECONDO - L'ALLENATORE DEI GIALLOBLU', EUSEBIO DI FRANCESCO, DISPERATO ALLA FINE DELLA PARTITA CON FABIO E PAOLO CANNAVARO (ALLENATORE E VICE DEI FRIULANI) CHE PROVANO A CONSOLARLO…- VIDEO

È stata una volata salvezza drammatica. Il Frosinone è retrocesso al 93’ dopo essere stato in salvo per tutta la serata, l’Empoli si è salvato in extremis dopo aver visto gli spettri della Serie B per un’ora, l’Udinese ha tirato un sospiro di sollievo dopo essere stata con entrambi i piedi nel baratro dal 13’ al 45’. Un verdetto amarissimo per i gialloblù che, così, retrocedono dopo una sola stagione.

TRAVERSA DEL FROSINONE, LA ROMA PAREGGIA CON AOUAR

La notizia arrivata dalla Toscana ha gelato l’Udinese che ha rischiato ripetutamente di capitolare a Frosinone. Gli uomini di Di Francesco hanno sfiorato per ben 4 volte il bersaglio, con Harroui, Zortea e Okoli e Soulé che ha centrato in pieno la traversa su punizione (40’).

Nel frattempo a Empoli è successo di tutto. La Roma al 19’ ha pareggiato con Cristante in mischia sugli sviluppi di una punizione calciata in mezzo da Dybala ma Massa ha annullato per fuorigioco su segnalazione del Var. L’Empoli ha continuato a provare a pungere di rimessa ma Destro e Cancellieri non hanno avuto il cinismo per raddoppiare. La Roma ha ringraziato e al 45’ ha fatto un regalo all’Udinese pareggiando con un colpo di testa di Aouar su cross dalla sinistra di Angelino. Come d’incanto anche la squadra di Cannavaro si è risvegliata tornando a impegnare Cerofolini con una conclusione da lontano di Payero.

SECONDO PALO DEL FROSINONE CON BRESCIANINI

In avvio di ripresa il Frosinone ha colpito il secondo palo della serata con un destro in diagonale di Brescianini. L’Udinese ha replicato con un colpo di testa di poco alto di Lucca proprio mentre l’Empoli ha sfiorato il 2-1 (52’) con un destro ravvicinato di Cacace, neutralizzato da Svilar. Gli uomini di Nicola hannno preso coraggio ma si sono divorati di nuovo il raddoppio (54’) con il neo-entrato Niang che, su un lancio in verticale, ha messo il pallone a fil di palo con un tocco d’esterno sull’uscita di Svilar.

DAVIS REGALA IL GOL-SALVEZZA ALL'UDINESE

Appena un minuto dopo allo Stirpe l’Udinese è passata: su un lancio in area, Lucca di petto ha fatto da sponda per Davis, entrato in avvio di ripresa al posto di Brenner, che ha sbloccato il risultato con un gran sinistro in mezza girata. Il Frosinone ha reagito chiamando in causa Okoye con Valeri. […]

NIANG SALVA L'EMPOLI AL 93'

L’Empoli ha tirato un sospiro di sollievo ma poco dopo si è divorato il 2-1 di nuovo con Cancellieri (88’) che su un tiro-cross di Cambiaghi ha messo la testa da pochi passi non trovando lo specchio per un nulla. L’Empoli ci ha creduto fino in fondo e ha trovato il gol salvezza al 92’15” con Niang che, servito da Cancellieri ha battuto Svilar con un preciso dentro rasoterra.

Il Frosinone, ormai retrocesso. ha avuto un’ultima chance al 94' ma il sinistro di Valeri da fuori si è perso a lato, portandosi via le ultime speranze di salvezza. […]

