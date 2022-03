21 mar 2022 15:32

PSICODRAMMA JUVENTINO: DYBALA SE NE VA - ALTRO CHE NUOVA BANDIERA ALLA DEL PIERO: L'INCONTRO TRA I DIRIGENTI E L'AGENTE DEL GIOCATORE NON È ANDATO COME SPERAVANO I TIFOSI, IL CONTRATTO NON VERRÀ RINNOVATO - IL NUMERO 10 LASCERÀ TORINO DOPO SETTE STAGIONI, LIBERO DI CERCARSI UN'ALTRA SQUADRA DA SVINCOLATO (MAGARI L'INTER) - SULLA DECISIONE HANNO PESATO GLI INFORTUNI, MA ANCHE L'INVESTIMENTO FATTO SU VLAHOVIC - I PROFILI SOCIAL DELLA JUVENTUS PRESI DI MIRA DAGLI INSULTI…