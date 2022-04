PUTIN CON IL CAPPIO AL COLLO – LA COREOGRAFIA CHOC DEGLI ULTRAS POLACCHI DEL LEGIA VARSAVIA – MAD VLAD È STATO RAFFIGURATO CON IL CAPPIO E LA MAGLIA DELLO SPARTAK MOSCA, IL CLUB GEMELLATO COI RIVALI POLACCHI DEL LECH POZNAN – DALLE TRIBUNE DEL SETTORE DEI TIFOSI DEL LEGIA SI È LEVATO ANCHE CORI CONTRO LA RUSSIA. GLI ULTRAS DEL CLUB DELLA CAPITALE POLACCA CONTESTANO L’INVASIONE DELL’UCRAINA - IL VIDEO

Gli ultras del Legia Varsavia tornano a far parlare di sé, in una nuova protesta contro la guerra russa in Ucraina. Durante il match del campionato della serie A polacca, i tifosi del Legia Varsavia hanno esposto all’interno del settore ospiti un enorme striscione che ritraeva il presidente russo Vladimir Putin con un cappio intorno al collo e addosso la maglia dello Spartak Mosca, il club di proprietà dei due oligarchi russi Vagit Alekperov e Leonid Fedun, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’azienda petrolifera russa LUKoil. La scelta di raffigurare Putin con la maglia dello Spartak non è legata alla “fede” calcistica del presidente russo, quanto al fatto che gli avversari del Lech Poznan sono gemellati con lo Spartak Mosca. Dunque, un modo per “colpire” sia gli avversari, sia il presidente russo. Ma non solo.

Dalle tribune del settore dei tifosi del Legia si è levato il coro «Ruska kurwa», ossia «Put*** russa». Non è infatti la prima volta che gli ultras del club della capitale polacca contestano l’invasione russa dell’Ucraina. Già lo scorso 25 febbraio, nei primi giorni dell’offensiva di Mosca contro Kiev, dagli spalti dello stadio – e non solo da parte dei tifosi del Legia Varsavia, ma anche del Wisla Cracovia – si erano levati cori contro la Russia.