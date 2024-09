PUTINTSEVA, CHE ROSICONA! - LA "SCEMEGGIATA" DELLA TENNISTA KAZAKA, YULIA PUTINTSEVA, DURANTE IL MATCH PERSO CONTRO JASMINE PAOLINI AGLI US OPEN - NEL CORSO DEL SECONDO SET DELLA PARTITA, LA TENNISTA 29ENNE HA IGNORATO LA RACCATTAPALLE CHE LE STAVA CONSEGNANDO LE PALLINE PER BATTERE E HA FATTO UN MOVIMENTO PER RACCOGLIERLE SOLO DOPO QUALCHE SECONDO - BORIS BECKER: "MA CHI SI CREDE DI ESSERE?" - LA PUTINTSEVA SI È SCUSATA DOPO LA "SHITSTORM": "ERO ARRABBIATA CON ME STESSA…" - VIDEO

Who does Putintseva think she is … Terrible behaviour towards the ball girl !!! https://t.co/Uz8gH7Rx0g — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 1, 2024

Estratto da www.corrieredellosport.iy

YULIA PUTINTSEVA IGNORA LA RACCATTAPALLE

Si è interrotta al terzo turno l'avventura agli US Open di Yulia Putintseva, sconfitta da Jasmine Paolini con il punteggio di 6-3 6-4. Una giornata complicata per la tennista kazaka, che non è riuscita a controllare la frustrazione rendendosi protagonista di un gesto da condannare nei confronti di una raccattapalle. […]

PUTINTSEVA, IL GESTO CONTRO LA RACCATTAPALLE E LE SCUSE

Nel corso del secondo set della sfida con Paolini, prima di iniziare a servire Putintseva si è fermata in direzione della raccattapalle che le stava consegnando le palline per battere. La ragazza si è fermata con le braccia in alto, pronta per passare le palle alla tennista kazaka, che però è rimasta immobile lasciando passare le palline. Solo dopo qualche secondo la giocatrice ha fatto un movimento per raccoglierle. […]

YULIA PUTINTSEVA

"Voglio scusarmi con la raccattapalle per il mio atteggiamento, quando mi passava le palline - ha poi scritto Putintseva sui social -. Onestamente non era colpa sua. Ero davvero arrabbiata con me stessa per non aver convertito la palla break e ho liberato tutte le mie emozioni e i miei pensieri, non mi stavo nemmeno concentrando su cosa stava succedendo e su chi mi dava la palla." […]

