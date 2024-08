QUAL È IL COLMO PER CHI PRATICA L’ARRAMPICATA? SOFFRIRE DI VERTIGINI - NON È UNA BARZELLETTA, MA LA STORIA DI MATTEO ZURLONI, CLASSE 2000, CAMPIONE DI "SPEED CLIMBING". L'OBIETTIVO DELLA DISCIPLINA E' SCALARE IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE UNA PARETE DI 15 METRI (ZURLONI CE LA FA IN MENO DI 5 SECONDI, HA SEGNATO IL RECORD EUROPEO) - L'ITALIANO PUNTA ALLA MEDAGLIA D’ORO A PARIGI, OGGI NEL QUARTO DI FINALE SE LA VEDRÀ CON IL CINESE WU PENG...

Il ragazzo che dice di soffrire di vertigini, ma che su una parete di 15 metri e con il 5 per cento di pendenza negativa sale come un gatto, o se preferite come un ragno, è pronto ad arrampicarsi verso la gloria.

E una frase pertinente per Matteo Zurloni, classe 2002 da Cassano d’Adda, oggi impegnato nei quarti di finale dell’arrampicata sportiva, specialità Speed: una gara da vivere «a razzo», la novità introdotta a Parigi 2024 dopo l’esordio della disciplina tre anni fa a Tokyo, detto però che in Giappone si gareggiava solo in combinata.

[…] Intanto c’è da scolpire qualcosa di importante nel presente, nell’augurio che per Matteo sia il sequel dell’oro iridato conquistato nel 2023. Nel quarto di finale se la vedrà con il cinese Wu Peng, che in 5” netti ha fatto suo il duello contro il sudcoreano Euncheol Shi. Dovesse farcela, Zurloni probabilmente se la vedrà proprio con Watson per conquistare la finale dalla parte alta del tabellone.

Uno scontro tra titani, però l’azzurro è fiducioso: «Wu Peng l’ho battuto proprio al Mondiale, mentre con Watson mi sono allenato per un po’ perché è venuto in Italia». Chissà, magari gli avrà carpito dei segreti.

L'arrampicata sportiva è come una gara di corsa in verticale: gli atleti di Speed si arrampicano in velocità sulla parete, usando le braccia e le gambe per sfruttare gli appigli e scalare 15 metri in verticale più velocemente di quanto molti sappiano fare in orizzontale su quella distanza. Ma come la mettiamo con le vertigini? Pare bene: «Su una parete come quella di gara non rappresentano un problema». [...]

