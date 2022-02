QUALCUNO FERMI GLI STEWARD DI SAN SIRO - È DIVENTATO VIRALE IL VIDEO DI UNO DEGLI INVASORI DEL DERBY PLACCATO E MENATO DAGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA DELLO STADIO: QUANDO IL GIOVANE ERA GIÀ A TERRA, UNO GLI HA MESSO IL BRACCIO INTORNO AL COLLO BLOCCANDOGLI LA TESTA, MENTRE UN ALTRO GLI HA SFERRATO UNA SERIE DI CAZZOTTI NEL COSTATO - SONO DOVUTI INTERVENIRE I GIOCATORI DEL MILAN PER DIFENDERE IL RAGAZZO, CHE SI È PRESO 5 ANNI DI DASPO… - VIDEO

Ehi @acmilan e @Inter che ne dite? Rintracciamo quello steward che con il ragazzo a terra arriva da dietro solo per mollargli 4 pugni in pancia?!

Indecente. pic.twitter.com/TPKBeo4JtQ — Fede (@federoncha7) February 6, 2022

invasore picchiato dagli steward durante il derby di milano 5

Sebbene si sia giocato sabato sera, proseguono le polemiche per il derby tra Inter e Milan. Continua a far parlare il trattamento riservato dagli steward al primo dei due invasori campo (quello che ha fatto il suo ingresso dopo la rete del pareggio di Giroud), colpito con dei pugni nonostante fosse già stato atterrato e immobilizzato. Il video dell'accaduto è diventato virale sui social.

invasore picchiato dagli steward durante il derby di milano 4

Dopo aver eluso l'intervento di molti steward, il ragazzo è stato messo a terra e a seguire è stato colpito con tre pugni sullo stomaco da uno degli addetti alla sicurezza, arrivato solo successivamente sul posto.

invasore picchiato dagli steward durante il derby di milano 6

Sono serviti gli interventi di Theo Hernandez e Romagnoli per invitare tutti alla calma e far accompagnare fuori l'invasore, per il quale è stato disposto un daspo di 5 anni.

