9 set 2022 13:34

PER QUALE SQUADRA TIFAVA LA REGINA ELISABETTA? - LA SOVRANA ERA UNA GRANDE APPASSIONATA DI CALCIO MA A CAUSA DELLE IMPOSIZIONI DELL'ETICHETTA, NON HA MAI POTUTO ESPRIMERE PREFERENZE SULLE SQUADRE - SI DICE CHE LA MADRE LE AVESSE TRAMANDATO LA PASSIONE PER L'ARSENAL, CHE INFATTI È STATA L'UNICA SQUADRA RICEVUTA A BUCKINGHAM PALACE PER UN TÈ NEL 2007 - MA LA "BEGHINA" AVEVA ESPRESSO ANCHE UNA "SINCERA SIMPATIA" PER IL WEST HAM. UNO STRANO CONTRAPPASSO VISTO CHE SI TRATTA DELLA SQUADRA PIÙ "OPERAIA" DI LONDRA…