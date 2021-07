6 lug 2021 10:48

QUANDO MARADONA FINI’ IN GALERA “PER COLPA” DELLA CARRA’ - NEL 1979 A BUENOS AIRES DIEGO, ALLORA 18ENNE, SFIDÒ LE FORZE DELL’ORDINE PER ASCOLTARLA DAL VIVO - LA SITUAZIONE DEGENERÒ IN POCHI ISTANTI E IL PIBE SI RITROVÒ A PASSARE LA NOTTE IN GUARDINA. VENUTA A CONOSCENZA DELL'EPISODIO LA CARRÀ - L’AMICIZIA TRA MARADONA E LA CARRA’: DIEGO SAREBBE VOLUTO TORNARE IN ITALIA PER CANTARE CON LEI A SANREMO, MA RAFFAELLA GLIELO SCONSIGLIÒ – LE OSPITATE: VIDEO