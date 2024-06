DA QUANDO I MINORENNI LAVORANO? - LA SPAGNA RISCHIA UNA MAXI-MULTA DA 30MILA EURO NEL CASO IN CUI DOVESSE SCHIERARE LAMINE YAMAL DOPO LE 23 - LA LEGGE TEDESCA VIETA AI RAGAZZI SOTTO I 18 ANNI DI LAVORARE DOPO LE 20, MA AGLI ATLETI MINORENNI È CONCESSA UNA PROROGA FINO ALLE 23 - PROPRIO PER QUESTO MOTIVO, IL C.T. DE LA FUENTE HA SEMPRE SOSTITUITO IL TALENTINO DEL BARCELLONA INTORNO AL 70ESIMO MINUTO, MA ORA CHE INIZIERANNO LE GARE DA DENTRO O FUORI, È PROBABILE CHE LA "ROJA"…

Estratto dell'articolo di Jacopo Manfredi per www.repubblica.it

Lamine Yamal fa sempre parlare di sé. […] il suo nome è salito agli onori della cronaca per una vicenda davvero curiosa: la Spagna non può utilizzarlo in Germania, […] oltre le 23. Questo perché in territorio tedesco vige una legge sul lavoro minorile che vieta ai ragazzi sotto i 18 anni […] di lavorare dopo le 20. Agli atleti minorenni è concessa una proroga che gli consente di restare attività fino alle 23. […]

IN CAMPO FINORA AL MASSIMO FINO ALLE 22.30

Fino a questo momento il ct Luis de la Fuente è stato attentissimo a non sgarrare: se non c’erano problemi contro la Croazia (match iniziato alle 18), contro l’Italia, visto che la gara iniziava alle 21, lo ha tenuto in campo fino al 71’ (erano circa le 22.30). […] La federcalcio spagnola sta provando a strappare in questi giorni una deroga al governo tedesco.

LA SPAGNA RISCHIA SOLO 30MILA EURO DI MULTA

Ma cosa accadrebbe alla Spagna se violasse la normativa, si è chiesta la 'Bild' che ha provato a far luce sulla questione. Nessuna sanzione sportiva ma solo una multa da 30mila euro. E a questo punto, visto che tra pochi giorni inizieranno le gare da dentro o fuori, è probabile che la federazione iberica paghi volentieri anche un conto salato pur di tenere in campo il ragazzo[…]

