QUANDO SI TRATTA DI GUADAGNARE BEI SOLDONI, L'ITALIA NON E' PIU' RAZZISTA? DOPO I MONOLOGHI SANREMESI E LE BATTUTE A VUOTO SULL’ITALIA DESCRITTA COME FOSSE L’ALABAMA AI TEMPI DI ROSA PARKS, PAOLA EGONU TORNA A MILANO CON UN CONTRATTO DA UN MILIONE ALL’ANNO E PIGOLA: “VOGLIO GODERMI TROFEI E SFILATE” – PAOLETTA TORNERÀ IN NAZIONALE PER L’EUROPEO DI AGOSTO DOPO L’ADDIO, POI RITRATTATO, DELLA SCORSA ESTATE. EGONU E’ SEMPRE CONVINTA CHE L’ITALIA SIA QUEL PAESE “DOVE NON FAREI MAI UN FIGLIO”? - VIDEO

Pierfrancesco Catucci per il “Corriere della Sera”

«Ora sono felice». Sorride tanto Paola Egonu; le lacrime di un’estate fa sono solo un ricordo lontano. È il suo giorno, sulla terrazza di uno degli alberghi più alla moda di Milano, apparecchiato per il vernissage di una stagione di svolta per la Vero Volley che porta la pallavolo femminile di altissimo livello nel capoluogo.

paola egonu 2

Prima di fermarsi a parlare con i giornalisti, però, è la piccola Luce, tre mesi, a catturare la sua attenzione. La bimba è la figlia di una tifosa e indossa la maglia della squadra: la prende in braccio, le sorride, la accarezza con dolcezza. «Adoro i bambini — racconta — e mi emoziona pensare che tante giovanissime possano innamorarsi di noi e avvicinarsi a questo sport anche grazie al mio esempio».

È evidente che l’ingaggio di Paola Egonu da parte del consorzio della presidente Alessandra Marzari sia molto più che una (straordinaria) operazione sportiva. Perché l’azzurra è tra le giocatrici più forti al mondo, porta in dote tre Champions League conquistate con altrettante maglie e garantirà qualità ulteriore a un gruppo che rappresenta la spina dorsale della Nazionale di Mazzanti, che già si esprime al top da un biennio.

paola egonu 1

Oggi, archiviate le due finali scudetto consecutive, per fare un altro passo avanti nell’anno del definitivo trasloco a Milano — dove la squadra femminile giocherà il 70% delle partite — alla Vero Volley serviva anche un simbolo. Paola Egonu è tutto questo: «Sono orgogliosa di tornare qui dove tutto era cominciato tanti anni fa. A Milano (al Club Italia, ndr ) ho giocato per quattro stagioni quando ero una ragazzina e ora ci torno decisamente cresciuta».

Maturità che la presidente Alessandra Marzari le aveva già chiesto in un’intervista al Corriere a inizio aprile e che ha ribadito nel corso della presentazione: «Come tutti gli atleti di grande talento, anche Paola ha un potere che, se ben indirizzato, va oltre capacità tecniche e prestazione. Spesso, però, i giovani che hanno questo talento non sono pronti a gestire questa popolarità. Noi siamo qui per questo, per curare il loro percorso».

PAOLA EGONU

Un invito raccolto a piene mani dall’opposta azzurra (che tornerà in Nazionale per l’Europeo di agosto dopo l’addio, poi ritrattato, della scorsa estate): «Sono davvero grata alla presidente Marzari e mi affido a loro. Questa è un’altra delle ragioni per cui ho scelto la Vero Volley. Milano, negli ultimi anni ha fatto un percorso di crescita importante sotto tanti punti di vista: ora la squadra è pronta per fare grandi cose».

Ed Egonu è pronta a prendersi Milano, una città ricca di opportunità per un personaggio come lei: «Confesso che in questa presentazione sono più emozionata che sul palco di Sanremo, ma sono felice di arrivare qui, dove mi sento a casa, perché è una città che offre tanto e mi darà la possibilità di approfondire anche le mie passioni extra sportive». La moda su tutte: «Sono testimonial di Armani e non vedo l’ora di assistere a qualche sfilata». Prima, però, il campo: «Sono carica».

