17 giu 2024 10:51

QUANTA FRETTA! CON MEZZA PARTITA DISCRETA, E' PARTITA LA GRANCASSA SU RICCARDO CALAFIORI “NUOVO CABRINI”. NON SARA' MICA PERCHE’ LA JUVE E’ INTERESSATA AL DIFENSORE DEL BOLOGNA? - I GIORNALONI CHE ESALTANO “L’ELEGANZA” DELL’EX ROMA DIMENTICANO CHE L’OCCASIONE PIU’ NITIDA DELL’ALBANIA E’ STATA PROPIZIATA DA UN ERRORE IN MARCATURA DEL DIFENSORE GIUBILATO DA MOURINHO – CALAFIORI E’ MARCATO STRETTO IN GERMANIA DALLA FIDANZATA BENEDETTA: INSIEME SEMBRANO IVANO E JESSICA DI "VIAGGI DI NOZZE" - IL VIDEO DEL BACIO IN DIRETTA CON LEI CHE MASTICA IL CHEWING-GUM...