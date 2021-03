QUANTO COSTERÀ LA SERIE A SU DAZN? – LA PIATTAFORMA DOVRÀ PER FORZA DI COSE RIVEDERE AL RIALZO IL PREZZO: IL RANGE DOVREBBE ESSERE TRA I 30 E I 35 EURO AL MESE – GLI ABBONATI TIM AVRANNO UNA CORSIA PREFERENZIALE, QUELLI DI SKY AL MOMENTO NO: IL CANALE 209 VERRÀ SPENTO A FINE GIUGNO – A COMCAST AVRANNO FATTO I LORO CONTI. RISPARMIANO DUE MILIARDI E MEZZO IN TRE ANNI...

TIM DAZN

1 – COME CAMBIERÀ IL CALCIO IN TV: NIENTE DECODER E COSTO SUI 30-35 EURO AL MESE

Estratto dell’articolo di Alessandra Gozzini per www.gazzetta.it

Quanto costerà fare l’abbonamento?

Tra i 30 e i 35 euro al mese, è il range su cui si sta orientando Dazn. Il prezzo esatto verrà stabilito entro la fine del campionato in corso. Non saranno possibili acquisti di partite singole. La procedura: o con l’APP o su www.dazn.com, si crea un account e si sceglie un metodo di pagamento.

Gli abbonati Sky potranno seguire le gare diventate esclusiva di Dazn?

No. E non è detto che i due operatori troveranno un accordo di collaborazione: oggi gli abbonati Dazn avevano un canale dedicato sulla piattaforma Sky, il 209, che verrà spento a fine giugno di quest’anno. Se sarà Sky ad aggiudicarsi il pacchetto due gli abbonati alla tv satellite potranno seguire le tre partite di giornata in co-esclusiva.

diletta leotta foto mezzelani gmt006

2 – CONNESSIONI, PREZZI, L'IMPORTANZA DI TIM ECCO COME VEDERE LE PARTITE IN STREAMING

Fabio Savelli per il “Corriere della Sera”

Alla fine la spunta Dazn: la piattaforma di streaming online (e on demand) riconducibile al magnate ucraino Len Blavatnik. Dazn si è aggiudicata i diritti tv della serie A per il prossimo triennio, dal 2021 al 2024, per 7 partite in esclusiva (pacchetto 1) per ogni turno di campionato e 3 in co-esclusiva (pacchetto 3).

Per il pacchetto 2, contenente la co-esclusiva delle altre tre gare, proseguiranno i colloqui tra la Lega e Sky. Ma come vedere le partite? Ci sono ancora alcuni interrogativi, proviamo a dissiparli.

1 Le partite saranno sempre divise per fasce orarie e su più giorni?

SKY DAZN

Sì. Gli operatori hanno bisogno di massimizzare l'offerta intercettando la raccolta pubblicitaria più ampia possibile trainata da una base abbonati che inevitabilmente crescerà per Dazn. È un format condiviso con la Lega Calcio. Ci saranno poche sovrapposizioni tra i match, solo nella fascia pomeridiana domenicale delle 15.

2 Come abbonarsi a Dazn? Qual è il canone mensile? Sarà suscettibile di un rialzo?

Al momento l'utente paga un canone mensile di 9,99 euro. Non è possibile acquistare un solo match anche se non è escluso che ciò possa avvenire in futuro. Si tratta di un prezzo suscettibile di un rialzo. Non sono ancora chiare le strategie di posizionamento di Dazn ma avendo ampliato l'offerta crescerà certo la domanda di spettatori ma ciò ad un costo nettamente più alto. D'altronde l'esborso per Dazn sarà di 840 milioni l'anno. L'agenzia Bloomberg ha svelato che Dazn ha un accordo con Tim che si farebbe carico del 40% del corrispettivo annuale per un importo di circa 340 milioni all'anno.

DAZN

3 Gli abbonati Tim avranno una corsia preferenziale?

Sì, Tim avendo un accordo di partnership per la distribuzione dei diritti tv lo rafforza e diventa l'unica tlc a distribuire le partite della serie A. Le partite saranno disponibili per gli abbonati alla piattaforma Tim Vision. Ma saranno proposte anche offerte cosiddette «bundle»: partite di calcio serie A più abbonamento a Internet ad alta velocità.

4 Come vedere le partite?

SERIE A TIM

Sul sito di Dazn registrandosi con un account che dà un accesso contemporaneo a due dispositivi. O tramite l'app Dazn accessibile su tutti i device Ios e Android. E da tutti i possessori di una smart tv. Verrà invece spento a giugno il canale Dazn sulla piattaforma satellitare Sky (209). La procedura di abbonamento è semplice: si va su www.dazn.com (oppure si scarica l'app su Smart TV, smartphone, tablet e consolle di gioco); si crea un account e si aggiunge un metodo di pagamento.

5 Se ho un abbonamento a Sky Calcio che cosa posso fare?

diritti tv serie a

Al momento non è ancora chiaro. Sky potrebbe fare ricorso contro questa aggiudicazione e potrebbe assicurarsi le altre 3 partite in co-esclusiva. Ma è presumibile che i due operatori attiveranno accordi di collaborazione come è avvenuto finora.

6 Per la connettività è possibile fare dei test presso la propria utenza?

È la stessa azienda a fornire le indicazioni utili per chi vuole accedere al servizio, indicando il numero di Mbps, o megabit per secondo, necessari per godersi i contenuti dell'emittente senza ritardi o i temutissimi «blocchi». Per quanto riguarda la connettività il 99% delle famiglie italiane sono raggiunte da connessioni a banda larga, di cui il 68,5% può contare su almeno 30 megabit al secondo in download e il 36,8% vola a 100 megabit al secondo. Il requisito minimo per vedere Dazn in maniera soddisfacente è otto megabit al secondo.

DAZN

dazn ironia social

caressa

I MEME SULLA SCARSA QUALITA DELLE IMMAGINI DI DAZN IL DEBUTTO DI DAZN - LE CHIAPPE DI DILETTA LEOTTA I PROBLEMI DI CONNESSIONE DI DAZN I MEME SULLA SCARSA QUALITA DELLE IMMAGINI DI DAZN diletta leotta foto mezzelani gmt012 diletta leotta foto mezzelani gmt022 diletta leotta foto mezzelani gmt008 I MEME SULLA SCARSA QUALITA DELLE IMMAGINI DI DAZN diletta leotta foto mezzelani gmt 008 dazn ironia social