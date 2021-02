5 feb 2021 17:45

QUANTO COSTERA’ LA QUASI RISSA NEL DERBY A IBRA E LUKAKU? E PER QUANTO TEMPO DOVREMO ANCORA SBOMBALLARCI I MARONI CON UNO SCONTRO DI GIOCO COME NE ACCADONO MILLE IN CAMPO? LA PROCURA FEDERALE HA SENTITO ZLATAN IN VIDEOCONFERENZA. POI TOCCHERÀ A LUKAKU. L’INCHIESTA RACCOGLIE ANCHE TUTTI I VIDEO E GLI AUDIO NECESSARI A CHIARIRE MEGLIO IL CONTESTO DELLE PAROLE PRONUNCIATE IBRA E LUKAKU. DA “RITI VOODOO DI M…” (IL MILANISTA) AL “TI SPARO IN TESTA” (L’INTERISTA). DIFFICILE FARE DELLE IPOTESI… - VIDEO