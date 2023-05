QUANTO ROSICA ANTONIO CASSANO – “L'ORACOLO DI BARI VECCHIA” TORNA AD ATTACCARE JOSÉ MOURINHO, DOPO IL PAREGGIO CHE HA PERMESSO ALLA ROMA DI CONQUISTARE LA FINALE DI EUROPA LEAGUE: “IERI I GIALLOROSSI SEMBRAVANO LA LONGOBARDA DI ORONZO CANÀ. DALL’INIZIO ALLA FINE RISSE, LITIGI, SI BUTTAVANO A TERRA. HANNO FATTO MEZZO TIRO IN PORTA IN 98’” (MA IL RISULTATO NON E' UN OPTIONAL NEL CALCIO) – E POI VA GIÙ DURO ANCHE SU ALLEGRI: “FA SCHIFO” (GIUDIZI, COME SEMPRE, MOLTO ARTICOLATI) – VIDEO

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.it

antonio cassano vs jose mourinho

Nel suo classico appuntamento per commentare i match di coppa delle italiane, FantAntonio non ha lesinato critiche in primis per la Juve eliminata in semifinale. Cassano ha sottolineato alla sua maniera le differenze tra i bianconeri e il Siviglia […]

Dalle critiche alla prestazione a quelle più specifiche per Massimiliano Allegri che con il suo lavoro non ha raccolto frutti a Torino secondo Cassano: "La Juve è sempre così, va in Coppa dei Campioni e fai figure di me…, vai in Europa League e succede la stessa cosa. Questa è la conseguenza che chi semina vento raccoglie tempesta. E così è stato. Quest’anno, vince zero. Ovviamente Allegri cosa fa, per scaricare la merda addosso agli altri dice “con tutte le difficoltà”. Ma difficoltà di cosa, i giocatori vanno in campo tu devi dare l’idea. Sono due anni che fai schifo e la conclusione qual è?”. […]

mourinho

Parole positive invece per la Roma che ha superato l'ostacolo Bayer Leverkusen centrando l'obiettivo finale di Europa League? Assolutamente no, con Cassano che ha tirato fuori un paragone cinematografico tra i giallorossi e la Longobarda di Oronzo Canà memorabile personaggio protagonista del film L'allenatore nel pallone.

"Allora parto dalla Roma che mi ha ricordato vagamente la Longobarda di Oronzo Canà. Partiamo dal presupposto che sono contentissimo, che la Roma è una delle squadre alla quale sono affezionato, alla sua gente e alla sua squadra. Però non è possibile dall'inizio alla fine: risse, litigi, si buttavano a terra, non hanno fatto mezza azione, mezzo tiro in porta hanno fatto per 98′".

massimiliano allegri

Non è un mistero la poca stima di Cassano nei confronti di Mourinho, ribadita anche questa volta. Il risultato ottenuto dal portoghese è merito esclusivamente della fortuna a suo dire: "L'allenatore dirà ‘la squadra è speciale', il problema è che nella vita come lui stesso, come Napoleone, vuole avere più comandanti fortunati che forti. E lui è un grande fortunato, una roba impressionante, poi si dirà non della prestazione che ha fatto cag…, ma del fatto che è arrivato in finale, che l'anno scorso ha vinto la Conference League e si andrà avanti sempre per risultati, risultati e risultati.

bayer leverkusen roma mourinho

Ha avuto fortuna che nel sorteggio ha beccato sempre squadre che erano più forti, poi il dato di fatto è che io devo parlare di calcio e analizzare la partita. Una roba a dir poco vergognosa, una roba che non si può capire".

antonio cassano antonio cassano al real madrid jose mourinho antonio cassano